Şike davasının eski hakimi yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan, Şike ve Odatv davasının eski hakimi Mehmet Ekinci, Yalova'da yakalandı. Ekinci'nin, polisleri karşısında görünce "Ben hakimim, bana dokunamazsınız. Avukatımı istiyorum" dediği öğrenildi.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan, Şike ve Odatv davasının eski hakimi Mehmet Ekinci, Yalova'da yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süredir yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde yurt dışına kaçtığı tahmin edilen Ekinci'nin, izini kaybettirdiğini düşünerek ailesi ve yakınlarının yardımıyla kentte bir evde saklandığını belirledi.
İstanbul merkezli soruşturma çerçevesinde söz konusu adrese düzenlenen operasyonda Ekinci gözaltına alındı.
Ekinci'nin, polisleri karşısında görünce, "Ben hakimim, bana dokunamazsınız. Avukatımı istiyorum." dediği, polislerin ise "O eskidendi. Şimdi terör örgütü soruşturmasından şüphelisiniz." karşılığını verdiği öğrenildi.
İletişimini kendi üzerine kayıtlı olmayan telefonlarla sağladığı ileri sürülen Ekinci'nin, evinde yapılan aramada kullandığı bilgisayar ve bazı belgelere el konuldu.
Ekinci'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği, soruşturmanın genişletileceği, ilave gözaltıların olabileceği belirtildi.
- 27 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:34
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Toplam 26
Yorum
kbbk örnek olmadı onlar yanlış bu doğrumu yanlışa yanlışla cevap verilir mi
- Galatasaray'dan Volkan Demirel çıkışı
Toplam 26
Yorum
erol haklısınız 2016 2017 sezonun da hiç bir takım sporunda fenerbahce yi neden yenemediğinizi sorgulayaçağınıza Volkan DEMİREL' e saldırmak
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Toplam 51
Yorum
gkhgny1907 kimse fark etmemiş ama zeljko obradoviç ağır aşağılamış :)) buraya galibiyet için gelmişler demek ne demek sayın hocam yapma böyle :))))
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