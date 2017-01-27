 Elazığspor’a yeni golcü – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    Elazığspor’a yeni golcü

    Elazığspor’a yeni golcü
    ARA transfer döneminde birçok ismi kadrosuna katan Elazığspor bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Bordo- beyazlılar, Olimpija Ljubljana'nın forveti Etien Velikonja'ya imza attırmaya hazırlanıyor. Elazığspor, Slovenya kulübüyle bonservis konusunda uzlaşma sağlarken, 28 yaşındaki futbolcunun yarın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:59
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