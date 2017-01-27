Elazığspor’a yeni golcü

ARA transfer döneminde birçok ismi kadrosuna katan Elazığspor bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Bordo- beyazlılar, Olimpija Ljubljana'nın forveti Etien Velikonja'ya imza attırmaya hazırlanıyor. Elazığspor, Slovenya kulübüyle bonservis konusunda uzlaşma sağlarken, 28 yaşındaki futbolcunun yarın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.