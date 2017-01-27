 3 Türk hakem UEFA kurslarına katılacak – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    3 Türk hakem UEFA kurslarına katılacak

    3 Türk hakem UEFA kurslarına katılacak

    FIFA kokartlı Türk hakemler , Hüseyin Göçek ve Halil Umut Meler, UEFA tarafından düzenlenecek hakem kurslarına davet edildi.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre hakem kursları, İspanya'nın Malaga şehrinde 29 Ocak-2 Şubat'ta yapılacak.

    ve Hüseyin Göçek, UEFA'nın elit ve önde gelen hakemlerinin davet edildiği, Halil Umut Meler ise 2017'de ilk kez FIFA listesinde yer alan hakemlerin çağrıldığı UEFA Hakem Kursu'na katılacak.

    Birlikte düzenlenecek kurslarda hakemler, bazı eğitimlerden geçecek ve fitness testlerine tabi tutulacak.

    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:09
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