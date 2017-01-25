Güngören Stadı 15 Temmuz oldu
İstanbul Süper Amatör Lig 4. Grup'ta bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden İstanbul Güngörenspor önemli bir karara imza attı. Başkan Hakan Cengiz, stadın adını 'Güngören 15 Temmuz Şehitler Stadyumu' olarak değiştirdi. Türk halkının hain darbe girişimine karşı gösterdiği mücadelenin hiçbir zaman unutulmayacağını söyleyen Cengiz, "Bugün hâlâ ayakta, güçlü bir şekilde durmamızı sağlayan şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
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ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
- Çok daha iyi olacağız
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Rebel Muhammet besir golcu oynatsana cocugu yusuf yazici nasil oynuyo simdi illaki yabancimi olacak sunk N doye?
- Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
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BJK CENK SAKATLANSA SADECE ÖMER KALIYOR ? EN KÖTÜ DEMBABA YINE İYİDİR.
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