 Güngören Stadı 15 Temmuz oldu – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Güngören Stadı 15 Temmuz oldu

    Güngören Stadı 15 Temmuz oldu
    İstanbul Süper Amatör Lig 4. Grup'ta bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden İstanbul önemli bir karara imza attı. Başkan Hakan Cengiz, stadın adını 'Güngören 15 Temmuz Şehitler Stadyumu' olarak değiştirdi. Türk halkının hain darbe girişimine karşı gösterdiği mücadelenin hiçbir zaman unutulmayacağını söyleyen Cengiz, "Bugün hâlâ ayakta, güçlü bir şekilde durmamızı sağlayan şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:06
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