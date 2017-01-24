PFDK'ya sevk edildiler

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle;



1- KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın 21.01.2017 tarihinde oynanan AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 6. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü'nün 21.01.2017 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 21.01.2017 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü antrenörü MEHMET BÜLENT ALBAYRAK'ın 22.01.2017 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 22.01.2017 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 22.01.2017 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 22.01.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ELAZIĞSPOR Kulübü'nün 21.01.2017 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR-MANİSASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- ŞANLIURFASPOR Kulübü teknik sorumlusu MUSTAFA KEMAL KILIÇ'ın 22.01.2017 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 23.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK'un 22.01.2017 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 1. Lig Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 22.01.2017 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü'nün Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübü'nün 22.01.2017 tarihinde oynanan KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübü futbolcusu VOLKAN KOÇALOĞLU'nun aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 23.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- BUCASPOR Kulübü'nün 22.01.2017 tarihinde oynanan FETHİYESPOR-BUCASPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- MENEMEN BELEDİYESPOR Kulübü'nün 21.01.2017 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYESPOR-GÜMÜŞHANESPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- EYÜPSPOR Kulübü'nün 22.01.2017 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-SARIYER Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 22.01.2017 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-KIRKLARELİSPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- BEYLERBEYİSPOR Kulübü'nün 21.01.2017 tarihinde oynanan KIZILCABÖLÜKSPOR-BEYLERBEYİSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR Kulübü'nün 22.01.2017 tarihinde oynanan BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR-CİZRESPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki ""saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR Kulübü görevlisi FATİH MEHMED ÖZCAN'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 24.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- CİZRESPOR Kulübü'nün 22.01.2017 tarihinde oynanan BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR-CİZRESPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

CİZRESPOR Kulübü futbolcusu EBUBEKİR ŞENTÜRK'ün aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 24.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

CİZRESPOR Kulübü idarecisi MARUF SEFİNÇ'in aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 24.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş. Kulübü'nün 22.01.2017 tarihinde oynanan KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş.-ERZİN BELEDİYESPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- KÜTAHYASPOR Kulübü'nün 22.01.2017 tarihinde oynanan KÜTAHYASPOR-VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- ALTAY Kulübü'nün 22.01.2017 tarihinde oynanan ALTAY-GÖLCÜKSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 22.01.2017 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-ANKARA DEMİRSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- DERSİMSPOR Kulübü'nün 22.01.2017 tarihinde oynanan DERSİMSPOR-SİLİVRİSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- ERBAASPOR Kulübü'nün 22.01.2017 tarihinde oynanan ERBAASPOR-YEŞİL BURSASPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/1. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ERBAASPOR Kulübü futbolcusu KUDRET KANOĞLU'nun aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 23.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- YEŞİL BURSASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu EMİRHAN AYDOĞAN'ın 22.01.2017 tarihinde oynanan ERBAASPOR-YEŞİL BURSASPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 23.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- PAZARSPOR Kulübü futbolcusu HACİ ŞÜKRÜ ÇİÇEK'in 22.01.2017 tarihinde oynanan PAZARSPOR-ÇATALCASPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 23.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- KIRIKHANSPOR Kulübü'nün 22.01.2017 tarihinde oynanan KIRIKHANSPOR-TÜRK METAL KIRIKKALESPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- TÜRK METAL KIRIKKALESPOR Kulübü'nün 22.01.2017 tarihinde oynanan KIRIKHANSPOR-TÜRK METAL KIRIKKALESPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimata aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 4/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30- DÜZCESPOR Kulübü'nün 22.01.2017 tarihinde oynanan DÜZCESPOR-BATMAN PETROLSPOR A.Ş. Kulübü'nün Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

DÜZCESPOR Kulübü idarecisi SERKAN VEREP'in aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve "talimata aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 6/1-c maddesi uyarınca 24.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

31- BATMAN PETROLSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu AHMET TAŞ'ın 22.01.2017 tarihinde oynanan DÜZCESPOR-BATMAN PETROLSPOR A.Ş. Kulübü'nün Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 24.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

32- 12 BİNGÖLSPOR Kulübü idarecisi CİHAN SOLMAZ'ın 22.01.2017 tarihinde oynanan ORDUSPOR-12 BİNGÖLSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki hakaretleri ve tehditleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 24.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

33- TARSUS İDMAN YURDUSPOR Kulübü'nün 22.01.2017 tarihinde oynanan ELAZİZ BELEDİYESPOR-TARSUS İDMAN YURDUSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart görmesi ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

34- SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 22.01.2017 tarihinde oynanan SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR-AFJET AFYONSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

35- AFJET AFYONSPOR Kulübü'nün 22.01.2017 tarihinde oynanan SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR-AFJET AFYONSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

36- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 22.01.2017 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-BERGAMA BELEDİYESPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ORHANGAZİSPOR Kulübü'nün 22.01.2017 tarihinde oynanan ORHANGAZİSPOR-MUĞLASPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir