Afrika Uluslar Kupası'nda şok...
Son şampiyon Fildişi Sahili turnuvaya veda etti
31.Afrika Uluslar Kupası'nda oynanan C Grubu maçları sonunda geçen turnuvanın şampiyonu Fildişi Sahili, Fas'a 1-0 mağlup olarak erken veda etti. Fas'ın tek golünü 64.dakikasında Rachid Alioui kaydetti. Fas, Fildişi Sahili'ni 1-0 yenmesi sonuçu C Grubu'nda puanını 6'ya yükselti ve çeyrek finale çıktı.
Grupta ki diğer karşılşamada ise D.Kongo Cumhuriyeti , Togo'yu 3-1'lik skor ile yenerek 7 puanla lider olarak gruptan çıktı.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 00:08
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
Toplam 23
Yorum
hasan günü kurtarmak için yapılan bir transfer bana göre. bu adam ndoye'den iyi sayılmaz. hücumda daha iyi olsada savunmada ndoye çok iş yapıyordu
- Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
Toplam 34
Yorum
BJK'Lİ Demba Ba'nın ahı gitmiş vahı kalmış bize büyük maçlarda fark yaratan golcü lazım Martinez bence daha iyi olur.
- Trabzonspor gruptan çıkamadı
Toplam 20
Yorum
üzeyir ay ts li oldugum icin utanır olduk bu transferler zamanında yapılsa traftar kahrolmasa
Afrika Uluslar Kupası'nda şok... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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