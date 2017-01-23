Kamerun çeyrek finale yükseldi
2017 Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nun son maçlarında, Gine-Bissau'yu 2-0 yenen Burkina Faso ve Gabon ile 0-0 berabere kalan Kamerun, çeyrek finale yükseldi.
Gabon'da düzenlenen turnuvada, A Grubu'nun 3. ve son karşılaşmaları oynandı.
Ev sahibi Gabon ile Kamerun, başkent Libreville'de karşılaştı. Müsabaka başladığı gibi 0-0 tamamlandı.
Kamerun'da, Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Vincent Aboubakar, 82. dakikada oyuna dahil oldu. Kardemir Karabüksporlu Andre Biyogo Poko ise Gabon formasını 90 dakika giydi.
Grubun diğer mücadelesinde ise Gine-Bissau ile Burkina Faso, Franceville kentinde karşı karşıya geldi.
Rudinilson'un 12. dakikada kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Burkina Faso, Bertrand Traore'nin 58. dakikadaki golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Burkina Faso'da, Kardemir Karabüksporlu Abdou Razack Traore 90, Kayserisporlu Alain Traore ise 67 dakika sahada kaldı.
Grup maçları sonunda 5'er puan toplayan takımlardan Burkina Faso, averajla lider, Kamerun da 2'nci olarak çeyrek finale çıktı.
Son karşılaşmaların ardından A Grubu'ndaki puan durumu şöyle oluştu:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|1
|Burkina Faso
|3
|1
|2
|0
|4
|2
|2
|5
|2
|Kamerun
|3
|1
|2
|0
|3
|2
|1
|5
|3
|Gabon
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|4
|Gine-Bissau
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:27
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
Toplam 2
Yorum
tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
Kamerun çeyrek finale yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.