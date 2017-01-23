91 kulübe malzeme yardımı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, kayak sporunun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 91 kulübe 1 milyon 725 bin TL’lik malzeme yardımı yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, kayak sporunun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalarına devam ediyor. Bakanlık bu amaçla 26 ilde 91 kulübe 1 milyon 725 bin TL'lik malzeme yardımı yaptı. Bakan Çağatay Kılıç, Türkiye'de kayak ve snowboard sporuna olan ilginin artmasına katkı sağlamak noktasında ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, kayak sporunun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için faaliyeti devam eden ve yeni açılan spor kulüplerine dağıtılmak üzere, kayaklı koşu ve biatlon, alp disiplini ve snowboard alt branşlarının Milli Takım, kulüp ile eğitim seviyelerinde 26 ilde 91 kulübe malzeme yardımı yaptı. Söz konusu malzemelerin dağıtımına başlandı.
Bakan Çağatay Kılıç, Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kayak malzemesi yardımına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizde kayak ve snowboard sporuna olan ilginin artmasına katkı sağlamak noktasında biz de elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Uluslararası standartlarında kayak merkezleri inşa ederek, kış sporlarını halka ulaştırıp tabana yayarak bir vizyon ortaya koyduklarını ve bu bilinçle hareket ettiklerini dile getiren Bakan Çağatay Kılıç, şunları söyledi:
"Yaptığımız tesisler ve malzeme yardımları sayesinde kış sporlarına olan ilginin daha da artacağı kanaatindeyim. Türkiye'nin sahip olduğu potansiyelin ortaya çıkartılması noktasında Bakanlık olarak çok önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. Kış sporlarının gelişmesi için bizlerin yapacağı çalışmalar, elde edilecek sonuçlar, vereceğimiz destekler inşallah kardeşlerimizin uluslararası arenada çok daha fazla başarı almasını sağlayacak."
Bakan Çağatay Kılıç, Erzurum'un 11-18 Şubat tarihlerinde 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne (EYOF) ev sahipliği yapacağını da hatırlatarak, 9 branşta 40 ülkeden 14-18 yaş grupları arasında 807 sporcunun katılacağı bu önemli organizasyonun da kayak sporunun gelişmesine önemli bir katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, kayak sporunun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için faaliyeti devam eden ve yeni açılan spor kulüplerine dağıtılmak üzere, kayaklı koşu ve biatlon, alp disiplini ve snowboard alt branşlarının Milli Takım, kulüp ile eğitim seviyelerinde 26 ilde 91 kulübe malzeme yardımı yaptı. Söz konusu malzemelerin dağıtımına başlandı.
Bakan Çağatay Kılıç, Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kayak malzemesi yardımına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizde kayak ve snowboard sporuna olan ilginin artmasına katkı sağlamak noktasında biz de elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Uluslararası standartlarında kayak merkezleri inşa ederek, kış sporlarını halka ulaştırıp tabana yayarak bir vizyon ortaya koyduklarını ve bu bilinçle hareket ettiklerini dile getiren Bakan Çağatay Kılıç, şunları söyledi:
"Yaptığımız tesisler ve malzeme yardımları sayesinde kış sporlarına olan ilginin daha da artacağı kanaatindeyim. Türkiye'nin sahip olduğu potansiyelin ortaya çıkartılması noktasında Bakanlık olarak çok önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. Kış sporlarının gelişmesi için bizlerin yapacağı çalışmalar, elde edilecek sonuçlar, vereceğimiz destekler inşallah kardeşlerimizin uluslararası arenada çok daha fazla başarı almasını sağlayacak."
Bakan Çağatay Kılıç, Erzurum'un 11-18 Şubat tarihlerinde 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne (EYOF) ev sahipliği yapacağını da hatırlatarak, 9 branşta 40 ülkeden 14-18 yaş grupları arasında 807 sporcunun katılacağı bu önemli organizasyonun da kayak sporunun gelişmesine önemli bir katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Zirve takımı geliyor
Toplam 2
Yorum
Ercan Ersun u eleştiren arkadaşlara gülüyorum ne yapcaktı adam yedekte messi,ronaldo iniestamı var golcü olarak İbrahimoviçimi sahaya almadı.
- Kaos futbolu hakimdi
Toplam 17
Yorum
özlenen biz taraftarımızla kazanıyoruz başkaları gibi federasyon başkanı sayesınde kazanmıyoruz
- Kaos futbolu hakimdi
Toplam 17
Yorum
/*/ fener 3 yıldır kaos futbolu oynuyor..sırtını yaslayıp ne zaman maç izledin..bir maç bayram bir maç yas.
91 kulübe malzeme yardımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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