 Olympiakos, ligde 2 maç sonra kazandı – Fotomaç – 21 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    , ligde 2 maç sonra kazandı

    Olympiakos, ligde 2 maç sonra kazandı

    Yunanistan Süper Ligi'ndeki 17. hafta mücadelesinde , sahasında Xanthi'yi 2-0 mağlup etti.

    Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi , sahasında Xanthi ile karşı karşıya geldi.

    Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibi 3 puana ulaştıran golleri, 48. dakikada Brezilyalı oyuncu Seba ve 90. dakikada Georgios Manthatis kaydetti.

    Ligde 2 maç aradan sonra 3 puan alan Olympiakos, puanını 42'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Dördüncü mağlubiyetini yaşayan Xanthi ise 31 puanda kaldı.

    UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk karşılaşmasında Osmanlıspor, 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak.

    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Olympiakos, ligde 2 maç sonra kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.