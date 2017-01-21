Olympiakos, ligde 2 maç sonra kazandı
Yunanistan Süper Ligi'ndeki 17. hafta mücadelesinde Olympiakos, sahasında Xanthi'yi 2-0 mağlup etti.
Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Olympiakos, sahasında Xanthi ile karşı karşıya geldi.
Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibi 3 puana ulaştıran golleri, 48. dakikada Brezilyalı oyuncu Seba ve 90. dakikada Georgios Manthatis kaydetti.
Ligde 2 maç aradan sonra 3 puan alan Olympiakos, puanını 42'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Dördüncü mağlubiyetini yaşayan Xanthi ise 31 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk karşılaşmasında Osmanlıspor, 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:31
- "Penaltı haksızdı"
Toplam 5
Yorum
Konyalı gs Bu deyongmudur nedir adam futbolcudan baska her halta benziyor taa rakip sahadan geri pas atacak kadar kalitesiz ayağına aldıgı her top oldu
- "Penaltı haksızdı"
Toplam 5
Yorum
Konyalı gs Takım durarak top oynuyor hoca desen taraf kadar bilgisi yok koyun gibi seyrediyor 83 dk olmuş oyuncu degıştıremıyor yazıklar olsun yonetıme
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 26
Yorum
selim Hayirli sabahlar...illaki dogrulari insanin kendi cani yaninca goruyor.FB.cuneytten yakinirken sesiniz cikmiyordu.Nasilmis..
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