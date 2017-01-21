Maddi destek müjdesi
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç ile TFF Başkanı Demirören’in 2 ve 3. Lig kulüp başkanlarıyla toplantısında 2’inci liglere 200, 3’üncü liglere 150’şer bin TL yardım kararı alındı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı önemli bir kararın daha altına imza attı. Başkent'teki 2. ve 3'üncü Lig kulüp başkanları ve temsilcileriyle yapılan toplantıda, Spor Toto 2. Lig kulüplerine 200'er, 3. Lig ekiplerine ise 150'şer bin TL nakdi yardım yapma kararı alındı. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Mali desteği nakit olarak kulüplere aktaracak bakanlık, alt liglerde Spor Toto gelirlerinin artırılması için de çalışma yapacak.
TFF ise bir süredir gelecek sezon uygulanması planlanan yeni 2. Lig ve 3. Lig formatı üzerinde çalışıyor. Son yıllarda kulüplere sezon içinde mali destek sağlayan Spor Toto Teşkilatı da TFF 1. Lig ekiplerine 2'şer milyon TL dağıtmaya başlamıştı. Spor Toto 2. ve 3. Lig kulüplerinin sorunlarının ele alındığı ve karşılıklı görüş alışverişi yapılan toplantıda, kulüpler adına söz alan 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Cengiz Günaydın, içinde bulundukları sorunları ve taleplerini Bakan Kılıç'a iletti. Spor Bakanı, bu değerlendirme toplantısının bir ilk olduğunu ve bundan sonra daha sık yapılacağını vurguladı.
TFF ise bir süredir gelecek sezon uygulanması planlanan yeni 2. Lig ve 3. Lig formatı üzerinde çalışıyor. Son yıllarda kulüplere sezon içinde mali destek sağlayan Spor Toto Teşkilatı da TFF 1. Lig ekiplerine 2'şer milyon TL dağıtmaya başlamıştı. Spor Toto 2. ve 3. Lig kulüplerinin sorunlarının ele alındığı ve karşılıklı görüş alışverişi yapılan toplantıda, kulüpler adına söz alan 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Cengiz Günaydın, içinde bulundukları sorunları ve taleplerini Bakan Kılıç'a iletti. Spor Bakanı, bu değerlendirme toplantısının bir ilk olduğunu ve bundan sonra daha sık yapılacağını vurguladı.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
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ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
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