 FIFA Hakem Komitesi'nde yeni başkan Collina – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Hakem Komitesi'nde yeni başkan Collina

    FIFA Hakem Komitesi'nde yeni başkan Collina

    Hakem Komitesi'nin başkanlığına İtalyan getirildi.

    İtalya Futbol Federasyonunun (FIGC) internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA Hakem Komitesi'nde görev yapan 56 yaşındaki Collina'nın Hakem Komitesi Başkanlığı'na getirildiği bildirildi.

    Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 1998-2003 yıllarında üst üste 6 kez "dünyanın en iyi hakemi" unvanına layık görülen Collina, 1988-2005 yıllarında düdük çalmıştı.

    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:35
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