 Acının 28. yıldönümü – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Acının 28. yıldönümü

    Acının 28. yıldönümü
    'un 20 Ocak 1989'da Malatya'ya deplasmanına giderken yaptığı kazada vefat eden futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Tomic, teknik direktör Nuri Asan ve şoför Asım Özkan 28. yıl dönümünde mezarları başında anıldı. Törene Samsun Başkanı Erkurt Tutu, teknik direktör Osman Özköylü, futbolcular ve yetkililer katıldı.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:15
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