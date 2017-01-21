Acının 28. yıldönümü
Samsunspor'un 20 Ocak 1989'da Malatya'ya deplasmanına giderken yaptığı kazada vefat eden futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Tomic, teknik direktör Nuri Asan ve şoför Asım Özkan 28. yıl dönümünde mezarları başında anıldı. Törene Samsun Başkanı Erkurt Tutu, teknik direktör Osman Özköylü, futbolcular ve yetkililer katıldı.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:15
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu gurur Hami ve Abdullah’ın
Toplam 15
Yorum
ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
- Kerim Frei'dan Beşiktaş'a veda!
Toplam 4
Yorum
Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
- Caceres’ten vazgeçildi
Toplam 23
Yorum
ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
Acının 28. yıldönümü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.