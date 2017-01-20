Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

- Spor Toto Süper Lig

Yarın:

13.30 Akhisar Belediyespor-Kayserispor (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

22 Ocak Pazar:

13.30 Gaziantepspor-Gençlerbirliği (Gaziantep Arena)

13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor (Osmanlı)

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

23 Ocak Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları Arena)

- TFF 1. Lig

Yarın:

13.00 Elazığspor-Manisaspor (Elazığ Atatürk)

13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu (Malatya İnönü)

15.00 Eskişehirspor-Balıkesirspor (Yeni Eskişehir)

18.30 Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)

22 Ocak Pazar:

13.00 Ümraniyespor-Şanlıurfaspor (Atatürk Olimpiyat)

13.00 Bandırmaspor-Denizlispor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Sivasspor-Boluspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

18.30 Göztepe-Büyükşehir Gaziantepspor (Bornova)

23 Ocak Pazartesi:

18.30 Adana Demirspor-Samsunspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

- Spor Toto 2. Lig

Beyaz Grup

22 Ocak Pazar:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük (Kazım Karabekir)

13.30 Anadolu Üsküdar 1908-Kocaeli Birlikspor (Maltepe Hasan Polat)

13.30 Konya Anadolu Selçukspor-Amed Sportif Faaliyetler (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)

13.30 Keçiörengücü-Ofspor (Ankara Aktepe)

13.30 Fethiyespor-Bucaspor (Fethiye İlçe)

13.30 Nazilli Belediyespor-Kahramanmaraşspor (Nazilli İlçe)

13.30 Zonguldak Kömürspor-Sivas Belediyespor (Devrek İlçe)

13.30 İstanbulspor-Hacettepe (Bahçelievler İl Özel İdare)

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Kırmızı Grup

Yarın:

13.30 Kayseri Erciyesspor-Aydınspor 1923 (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)

13.30 Menemen Belediyespor-Gümüşhanespor (Menemen İlçe)

13.30 Tuzlaspor-Karşıyaka (Tuzla Belediye)

13.30 BUGSAŞ Spor-İnegölspor (Ankara OSTİM)

22 Ocak Pazar:

13.00 1461 Trabzon-Tokatspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.30 MKE Ankaragücü-Kırklarelispor (Ankara 19 Mayıs)

13.30 Eyüpspor-Sarıyer (Eyüp)

13.30 Etimesgut Belediyespor-Niğde Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.30 Kastamonuspor 1966-Hatayspor (Gazi)

- Spor Toto 3. Lig

1. Grup

Yarın:

13.30 Çorum Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

13.30 Kozan Belediyespor-Sancaktepe Belediyespor (İsmet Atlı)

13.30 Kızılcabölükspor-Beylerbeyi (Denizli Atatürk)

22 Ocak Pazar:

13.00 Bayburt Grup Özel İdare-Cizrespor (Bayburt Genç Osman)

13.30 Kocaelispor-Ankara Demirspor (İzmit İsmetpaşa)

13.30 Kütahyaspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Dumlupınar)

13.30 Karacabey Birlikspor-Erzin Belediyespor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)

13.30 Altay-Gölcükspor (İzmir Atatürk)

13.30 Kartalspor-Tekirdağspor (Kartal)

2. Grup

22 Ocak Pazar:

13.00 Kırıkhanspor-Türk Metal Kırıkkalespor (Kırıkhan İlçe)

13.00 Yomraspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Yomra İlçe)

13.00 Erbaaspor-Yeşil Bursa (Erbaa İlçe)

13.00 Pazarspor-Çatalcaspor (Pazar İlçe)

13.00 Dersimspor-Silivrispor (Tunceli Atatürk)

13.30 Düzcespor-Batman Petrolspor (Düzce 18 Temmuz)

13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Kemerspor 2003 (Bodrum İlçe)

13.30 Halide Edip Adıvarspor-Derincespor (Vefa)

14.30 Tire 1922-Dardanelspor (Tire 4 Eylül)

3. Grup

22 Ocak Pazar:

13.00 Diyarbekirspor-Bayrampaşa (Seyrantepe Spor Kompleksi)

13.00 Orduspor-12 Bingölspor (Ordu 19 Eylül)

13.00 Payasspor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Payas İlçe)

13.00 Elaziz Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu (Elazığ Atatürk)

13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Afjet Afyonspor (Sultanbeyli Gölet)

13.30 Denizli Büyükşehir Belediyespor-Maltepespor (Doğan Seyfi Atlı)

13.30 Orhangazispor-Muğlaspor (Orhangazi İlçe)

13.30 Sakaryaspor-Bergama Belediyespor (Sakarya Atatürk)

13.30 Darıca Gençlerbirliği-Ankara Adliyespor (Darıca İlçe)