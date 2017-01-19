Fenerbahçe ve Galatasaray arka arkaya!

Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte, dünyadaki tüm futbol kulüplerinin 2015-16 sezonundaki mali durumunun değerlendirildiği "Futbol Para Ligi" isimli 20'nci raporunu yayımladı.

Rapora göre, Fenerbahçe, 157,7 milyon avroyla en çok gelir elde eden kulüpler listesine 25'inci sıradan girdi.

Geçen seneyi 21'inci sırada tamamlayan Galatasaray ise 155,9 milyon avroluk geliriyle Fenerbahçe'nin ardından 26'ncı oldu.

- Zirve yer değiştirdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, önceki 11 sezonu zirvede kapatan Real Madrid'i geride bırakarak 689 milyon avroyla en çok gelir elde eden kulüpler listesinin ilk sırasına yerleşti.

Son yıllarda eski başarılı dönemlerinden uzak bir performans sergileyen Manchester United'ın 11 yıl aranın ardından zirveye çıkmasında, Premier Lig'in yayın gelirlerindeki artış önemli rol oynadı.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde elenmesine rağmen ligi, UEFA Süper Kupa'yı, FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve İspanya Kral Kupası'nı kazanan Barcelona, 620,2 milyon avroluk geliriyle listede 2'nci sırada yer aldı.

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ise 620,1 milyon avroluk geliriyle Barcelona'nın ardından 3'üncü sıranın sahibi oldu.

Geçen sezon Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Leicester City, 172,1 milyon avroluk geliriyle listenin ilk 20'sine ilk kez adını yazdırdı.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United da 192,3 milyon avroluk geliriyle listeye 18'inci sırada girdi.

Listede ilk 20 içinde 8 İngiliz kulübünün yer alması, dikkati çekti. En fazla gelire sahip 20 futbol kulübünün toplam geliri, bir önceki sezona göre yüzde 12 artarak 7,4 milyar avroya ulaştı ve rekor kırdı.

- İlk 20

Rapordaki verilerin tabloya yansıması şöyle: