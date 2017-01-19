 Adriano doğru tercih! – Fotomaç – 19 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ocak 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Adriano doğru tercih!

    Spartak Moskova'nın eski kalecisi Nigmatulin, Spartak'ın Emenike ve Luiz Adriano ile ilgilendikten sonra Adriano'yu kadrosuna katmasının 'doğru' olduğunu söyledi. Nigmatulin, "Emenike çok belirsiz ve sürekli takım değiştiriyor. Ben de onu tercih etmezdim" dedi.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:43
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Adriano doğru tercih! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.