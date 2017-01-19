Adriano doğru tercih!
Spartak Moskova'nın eski kalecisi Nigmatulin, Spartak'ın Emenike ve Luiz Adriano ile ilgilendikten sonra Adriano'yu kadrosuna katmasının 'doğru' olduğunu söyledi. Nigmatulin, "Emenike çok belirsiz ve sürekli takım değiştiriyor. Ben de onu tercih etmezdim" dedi.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:43
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
Adriano doğru tercih! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.