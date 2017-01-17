Van Gaal'den emeklilik kararı
Hollandalı teknik direktör Louis van Gaal, 26 yıllık kariyerine nokta koyarak takım çalıştırmayı düşünmediğini açıkladı.
Ailesiyle zaman geçirmekten keyif aldığını vurgulayan 65 yaşındaki teknik adam, "Son dönemde ailemde yaşanan birçok gelişmenin içinde yer aldım. Çalışırken, burnumun önünde olanları bile göremiyordum." değerlendirmesinde bulundu.
Van Gaal, son dönemde özellikle Çin kulüplerinden aldığı yüksek miktarlı tekliflere rağmen bunları reddettiğini de belirtti.
Hollanda Milli Takımı'nın yanı sıra Ajax, Barcelona, Bayern Münih ve AZ Alkmaar'da görev alan Van Gaal, son olarak teknik direktörlüğünü üstlendiği Manchester United'da aldığı başarısız sonuçların ardından geçen yıl kovulmuştu.
Van Gaal, kısa bir süre önce Hollanda hükümeti tarafından futbola katkılarından dolayı ömür boyu başarı ödülü almıştı.
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 11:30
- Burak geri mi dönecek?
Toplam 14
Yorum
adam kral dönsün
- Gökhan Gönül'den taraftara teşekkür
Toplam 2
Yorum
AZİZ AĞLAMA :) ZATEN GÖKHAN DA BUNA GÖNDERME YAPMIŞ BENCE.
- Burak geri mi dönecek?
Toplam 14
Yorum
Misafir Daha genç ve hızlı bir santrafor alınabilir. Defansta Linnes'ten asla vazgeçilmemeli. Bir de Maıcon kesinlikle alınmalı.
Van Gaal'den emeklilik kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.