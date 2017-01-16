Luiz Adriano, Spartak Moskova'da
Transfer döneminde adı Galatasaray ve Beşiktaş'la anılan İtalya'nın Milan takımının Brezilyalı forveti Luiz Adriano, Rusya Premier Lig takımlarından Spartak Moskova'ya transfer oldu.
Spartak Moskova Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, sözleşmenin detayları hakkında bilgi verilmedi.
Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında üst düzey ekiplerin dikkatini çeken Adriano, 2015'te İtalya temsilcisi Milan'a transfer olmuştu. Brezilyalı golcü, Milan formasıyla 36 maçta 6 gole imza atmıştı.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:35
- Kebaplı gönderme
Toplam 24
Yorum
Ispanyol Podolski karakteri bozuk bir oyuncu. Yillar once munih formasi giyerkende mac esnadinda nuri sahine yine boyle terbiyesizlik yapmisti.
- Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı
Toplam 31
Yorum
texasli adamlardaki Fenerbahce kompleksine bak. Besiktasa gitmedin kadro disisin. Oysa ortadaki rakamlar Fenerden yana olmasina ragmen.
- İşte Beşiktaş'ın sayılmayan golü
Toplam 7
Yorum
hahahahhaha korunuyosun gelmişin bide bıdı bıdı yapıyon onların verilmeyen penaltısı nerde takdir haklarının eşit kullanımı nerde tff ile el ele şampion
Luiz Adriano, Spartak Moskova'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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