 Luiz Adriano, Spartak Moskova'da – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Luiz Adriano, Spartak Moskova'da

    Luiz Adriano, Spartak Moskova'da

    Transfer döneminde adı Galatasaray ve Beşiktaş'la anılan İtalya'nın Milan takımının Brezilyalı forveti Luiz Adriano, Rusya Premier Lig takımlarından Spartak Moskova'ya transfer oldu.

    Spartak Moskova Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, sözleşmenin detayları hakkında bilgi verilmedi.

    Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında üst düzey ekiplerin dikkatini çeken Adriano, 2015'te İtalya temsilcisi Milan'a transfer olmuştu. Brezilyalı golcü, Milan formasıyla 36 maçta 6 gole imza atmıştı.

    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:35
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