Fildişi ve Togo yenişemedi
2017 Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Fildişi Sahili ile Togo, golsüz berabere kaldı.
Gabon'un Oyem kentinde oynanan mücadelede iki takım da gol atamayınca, müsabaka 0-0 sona erdi.
Trabzonspor'da forma şansı bulmakta zorlanan defans oyuncusu Serge Akakpo, Togo'da 82. dakikada oyuna dahil olurken, herhangi bir takımda oynamayan Emmanuel Adebayor ilk 11'de sahaya çıktı.
Fildişi Sahili gruptaki ikinci maçını 20 Ocak'ta Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Togo ise aynı tarihte Fas ile yapacak.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:15
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ChnFB sözleşme gereği verilmezse bedava gelecek böyle amatörce iş yapıyorsa o klübün parasına yazık.
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