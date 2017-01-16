Fildişi ve Togo yenişemedi

Gabon'un Oyem kentinde oynanan mücadelede iki takım da gol atamayınca, müsabaka 0-0 sona erdi.

Trabzonspor'da forma şansı bulmakta zorlanan defans oyuncusu Serge Akakpo, Togo'da 82. dakikada oyuna dahil olurken, herhangi bir takımda oynamayan Emmanuel Adebayor ilk 11'de sahaya çıktı.

Fildişi Sahili gruptaki ikinci maçını 20 Ocak'ta Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Togo ise aynı tarihte Fas ile yapacak.