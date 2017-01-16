 Fildişi ve Togo yenişemedi – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    Fildişi ve yenişemedi

    Fildişi ve Togo yenişemedi

    2017 Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda ile , golsüz berabere kaldı.

    Gabon'un Oyem kentinde oynanan mücadelede iki takım da gol atamayınca, müsabaka 0-0 sona erdi.

    Trabzonspor'da forma şansı bulmakta zorlanan defans oyuncusu Serge Akakpo, 'da 82. dakikada oyuna dahil olurken, herhangi bir takımda oynamayan Emmanuel Adebayor ilk 11'de sahaya çıktı.

    gruptaki ikinci maçını 20 Ocak'ta Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Togo ise aynı tarihte Fas ile yapacak.

    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:15
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