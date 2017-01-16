Çin'de yabancı futbolcuya sınırlama
Çin Futbol Federasyonu, yabancı oyunculara sınırlama getirildiğini açıkladı.
Düzenleme çerçevesinde, 3+1 uygulamasının (3 yabancı ve 1 Asyalı) yerine, ilk 11'de sadece 3 yabancı futbolcu forma giyebilecek. Kulüplerin 18 kişilik mevcut maç kadrosunda ise en fazla 5 yabancı oyuncu bulunabilecek. Ayrıca 5 futbolcudan birinin Asya Futbol Konfederasyonu üyesi ülke vatandaşlarından olma mecburiyeti kaldırıldı.
Öte yandan Çin Süper Ligi ve Birinci Lig takımlarının 18 kişilik maç kadrosuna 23 yaş altı oyunculardan en az iki futbolcuyu alma ve birini ilk 11'de oynatma zorunluluğu da getirildi.
Çin futbol takımlarının yerli ve yabancı futbolcu transferinde rasyonel olmayan yatırımlar ve ödemeler yapması nedeniyle söz konusu reform planının harekete geçirildiği vurgulandı.
Ülke kulüpleri, geçen ay Oscar, Carlos Tevez, Axel Witsel gibi isimleri transfer etmişti. Tevez, dünyanın en yüksek ücret alan, Oscar da Asya'nın bonservis bedeli en yüksek futbolcuları olmuştu.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:49
- Chedjou Trabzonspor yolunda
Toplam 5
Yorum
AGRESİF Alınan ve gelecek olanlar Cheidju kalitesindemi?Yapılan saçmalık...
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Toplam 4
Yorum
izmirli mehmet topzlr alper potuklr nasıl transfr edıldı,bu ulkye kin gütmeyi,her maç kaybettiğide taraftarı uyutp suçu sağa sola atmayı kım gtrdi?
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Toplam 4
Yorum
A.B MEHMET EKİCİYİ KADRO DIŞI BIRAKSIN 6 AY SONRA KONTRATI BİTİYOR, FENERE BEDAVA GELİR FENERBAHÇE 2 MİLYON EURO BONSERVİSİ ÖDEMEZ KİM KARLI
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