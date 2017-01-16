Çin'de yabancı futbolcuya sınırlama

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Çin Futbolu Kalkınma Reform Planı kapsamında ülke futbolunun gelişmesi, Çinli futbolcuların yetişmesi, profesyonel ligde sağlıklı ve istikrarlı gelişmeyi sürdürmek için değişikliğe gidildiği belirtildi.

Düzenleme çerçevesinde, 3+1 uygulamasının (3 yabancı ve 1 Asyalı) yerine, ilk 11'de sadece 3 yabancı futbolcu forma giyebilecek. Kulüplerin 18 kişilik mevcut maç kadrosunda ise en fazla 5 yabancı oyuncu bulunabilecek. Ayrıca 5 futbolcudan birinin Asya Futbol Konfederasyonu üyesi ülke vatandaşlarından olma mecburiyeti kaldırıldı.

Öte yandan Çin Süper Ligi ve Birinci Lig takımlarının 18 kişilik maç kadrosuna 23 yaş altı oyunculardan en az iki futbolcuyu alma ve birini ilk 11'de oynatma zorunluluğu da getirildi.

Çin futbol takımlarının yerli ve yabancı futbolcu transferinde rasyonel olmayan yatırımlar ve ödemeler yapması nedeniyle söz konusu reform planının harekete geçirildiği vurgulandı.

Ülke kulüpleri, geçen ay Oscar, Carlos Tevez, Axel Witsel gibi isimleri transfer etmişti. Tevez, dünyanın en yüksek ücret alan, Oscar da Asya'nın bonservis bedeli en yüksek futbolcuları olmuştu.