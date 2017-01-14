Çöplük haline geldi
Bir zamanlar futbol mabedi olarak kabul edilen Brezilya'daki ünlü Maracana Stadı, liglerin bitimiyle kaderine terk edildi. Hem tribünler hem de saha adete çöplük haline geldi.
1950 yılında hizmete giren ve o zamanlar 200 bin kişinin maç izleyebildiği stat 2014 Dünya Kupası ve 2016 Rio Olimpiyatları ile Paralimpic Oyunları için restore edildi. Yenilenme çalışmaları için 300 milyon Euro harcandı. Dünya Kupası ve Olimpiyat'ta final maçlarına sahne olan stat daha sonra Flamengo takımı tarafından kiralandı. Flamengo geçtiğimiz sezon maçlarını bu statta oynadı ve bakımını da üstlendi.
Ligin bitiminden sonra Flamengo anlaşmasını uzatmadı. Böylelikle bir zamanlar "Statların Anası" diye anılan Maracana sahipsiz kaldı. Tribünlerdeki 78 bin 838 koltuktan 7 binden fazlası söküldü. Seyircilerin birçoğunu kırarak yerinden çıkardığı koltuklar stadın bir kenarına yığıldı. Yapılan incelemede yangın söndürme tüplerinin, hortumların, TV cihazlarının ve stada adı verilen Mario Filho'nun bronz büstünün de çalındığı anlaşıldı.
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:25
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Toplam 1
Yorum
ALEX OLMAZSA OLMUYOR KAPANAN TAKIMA BİR ŞEY YAPAMAZSIN DAR ALANDA İŞ YAPAN ALEX FAKTÖRÜ ŞART.
- Varela Kayseri’ye
Toplam 7
Yorum
HASAN KAYSERİSPORU BU HALE GETİREN VE KULÜBÜ BORCA SOKAN ŞİMDİ YÖNETİME YANAŞMIYOR AMA KİMSEYEDE BIRAKMIYOR.UZAKTAN KUMANDA İLE ZAMANI GEÇİRMEK.
- Varela Kayseri’ye
Toplam 7
Yorum
HAKAN KAYSERİSPORU BU HALE GETİRENLER ALLAH'INDAN BULSUNLAR.YAZIKLAR OLSUN.
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