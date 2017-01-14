Aboubakar Traore’ye karşı
Afrika Kupası bugün başlıyor. Süper Lig’in yıldızları da sahne alıyor.
AFRİKA'DA YILDIZLAR GEÇİDİ
Alanya'dan Gassama Senegal, N'Skala ise Demokratik Kongo forması giyecek. Rizespor'un kalecisi Diallo Senegal, Yakoubi Tunus adına oynayacak. Kayseri'den Samba Sow Mali'nin, Fenerbahçe'li Moussa Sow ve Osmanlıspor'dan N'Diaye Senegal'in formasını terletecek. Trabzon'un stoperi Akakpo Togo ve Antalya'dan M'Bolhi ise Cezayir için sahada yer alacak. TFF 1. Lig takımlarından ise Sivasspor'dan John Boye Gana, Göztepe'li Segbefia ise Togo'yu temsil edecek.
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:49
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Üçüncüsü Ersun Abdülkadiri de bir an önce takıma monte et. Yusuf yazıcıyı yalandan bir yarı oynatmadın. Abdülkadire 3 maç üst üste şans ver
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can İkincisi Ersun Sahada dökülen bursanın golünün pasını veren sarı kartlı ndoye ikinci yarı nasıl sahaya çıkar. Ben çıkarmazdım.
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Birincisi o nasıl kırmızı karttı adam yerden kalkmayınca daha önce vermediği sarıyı gösterdi.
Aboubakar Traore’ye karşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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