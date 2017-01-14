 Aboubakar Traore’ye karşı – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Aboubakar Traore’ye karşı

    Aboubakar Traore’ye karşı

    Afrika Kupası bugün başlıyor. Süper Lig’in yıldızları da sahne alıyor.

    bugün Gabon'da başlıyor. Ev sahibi ile Gine'nin maçıyla başlayacak organizasyonun ilk günü Burkina Faso-Kamerun karşılaşmasıyla tamamlanacak. Türkiye Ligi'nden 16 futbolcunun yer aldığı turnuvanın ilk gününde Kamerun'da oynayan Beşiktaşlı Aboubakar ile B.Faso'da forma giyen Karabüklü Traore ile Yatabare, Kayseri'den Alain Traroe'yle karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Gabon'da da yine Karabük'ten Poko sahaya çıkarken, bu maçlar Tivibuspor'dan yayınlanacak.

    AFRİKA'DA YILDIZLAR GEÇİDİ
    Alanya'dan Gassama Senegal, N'Skala ise Demokratik Kongo forması giyecek. Rizespor'un kalecisi Diallo Senegal, Yakoubi Tunus adına oynayacak. Kayseri'den Samba Sow Mali'nin, Fenerbahçe'li Moussa Sow ve Osmanlıspor'dan N'Diaye Senegal'in formasını terletecek. Trabzon'un stoperi Akakpo Togo ve Antalya'dan M'Bolhi ise Cezayir için sahada yer alacak. TFF 1. Lig takımlarından ise Sivasspor'dan John Boye Gana, Göztepe'li Segbefia ise Togo'yu temsil edecek.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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