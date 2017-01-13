G.Saray ve F.Bahçe ilk 20'de!
UEFA, yayınladığı Avrupa Kulüp Futbolu Raporu'nda en borçlu 20 kulüp sıralamasını açıkladı. 20 takımlı listede Türkiye'den Galatasaray ilk 10'a girerken, Fenerbahçe ise 13. sırada yer aldı.
UEFA'nın yayınladığı raporda en borçlu kulüpler listesinde İngiliz devi Manchester United 536 milyon € ile ilk sırada bulunurken ikinci sırada 336 milyon €'yla Portekiz ekibi Benfica, üçüncü sırada ise 306 milyon € ile Inter Milan yer aldı.
Türkiye'den ilk 10'a giren Galatasaray'ın borcunun 222 milyon € olarak gösterildiği listede Fenerbahçe ise 166 milyon € ile 13. sırada yer aldı.
Listenin ilk 10 sırasında 4 İtalyan kulübünün bulunması dikkat çekerken söz konusu takımlar arasındaki tek 2. Lig temsilcisi Queens Park Rangers oldu.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:19
- Ahmet Çalık ve Muslera da kadroda!
Toplam 10
Yorum
RESPECT Muslera - Linnes - Hakan - Ahmet- Carole- De jong- Seçuk - Gary - Sneijder - Bruma - Podolski
- Mitrovic henüz takıma ısınmadı
Toplam 17
Yorum
özgün çakır bir adama 18.000.000 tl bonservisine para veriyorsan adamda bir şey vardır.yoksa yandı gülüm keten helva
- Galatasaray ile Konyaspor 31. randevuda
Toplam 2
Yorum
6S 31.haftada 3 - 1 koyar geçer gs ye :D
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