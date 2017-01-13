G.Saray ve F.Bahçe ilk 20'de!

UEFA'nın yayınladığı raporda en borçlu kulüpler listesinde İngiliz devi Manchester United 536 milyon € ile ilk sırada bulunurken ikinci sırada 336 milyon €'yla Portekiz ekibi Benfica, üçüncü sırada ise 306 milyon € ile Inter Milan yer aldı.

Türkiye'den ilk 10'a giren Galatasaray'ın borcunun 222 milyon € olarak gösterildiği listede Fenerbahçe ise 166 milyon € ile 13. sırada yer aldı.



Listenin ilk 10 sırasında 4 İtalyan kulübünün bulunması dikkat çekerken söz konusu takımlar arasındaki tek 2. Lig temsilcisi Queens Park Rangers oldu.



