Video hakem müjdesi
MHK Başkanı Namoğlu ile Kulüpler Birliği Başkanı Gümüşdağ, “Mart’ta denemeler başlayacak. Gelecek sezon hayata geçecek” açıklamasını yaptı.
Hakem hatalarının takımların kaderini değiştirdiği, futbolun önüne geçtiği Türkiye'de, çağın gereklerine ayak uyduracak teknoloji devriminin müjdesi verildi. TFF'nin Antalya'daki hakem seminerinde, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili yaptığı açıklamada, "VAR, teknolojik bir olay. Yani hakeme yardımcı olan bir sistem. Tıpkı gol çizgisi teknolojisi gibi. Biz de bundan esinlenerek, gözlemcilik müessesemizi de bir nevi teknolojik gözlem anlamında bir sisteme doğru farklı bir noktaya getirme çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunu da hayata geçireceğiz. İtalya'ya giderek, Juventus-Atalanta maçında tatbiki gördük. Son haftada yaşanan hatalar, video hakem olsaydı anında çözülmüş olacaktı" dedi.
GOL, OFSAYT, PENALTIDA
Seminere katılan Kulüpler Birliği Vakfı ve M.Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da VAR konusunda tarih verdi. Gümüşdağ, "Mart'ta denemeye başlayacağız. Kulüpler video hakemliği konusunda mutabıktır. Gelecek sezon hayata geçecek" bilgisini paylaştı. MHK'nin ünlü İtalyan hakem danışmanı Roberto Rosetti ise sistemin kullanılacağı alanları şöyle sıraladı: "Golde kullanılacak. Gol denildiğinde ofsayt da işin içinde. Penaltılarda ve ceza sahasındaki olaylarda kullanılacak. Kaçırılan veya yanlış verilen penaltılar, kırmızı kart, ihraç olaylarında geçerli. Şu ana kadar sarı veya 2'inci sarı kartlar için bir karar verilmedi."
İLK DEFA 1 EYLÜL 2016'DA İTALYA'DA
Video hakem ilk kez 1 Eylül 2016'da İtalya'nın evinde Fransa'ya 3-1 yenildiği hazırlık maçında test edildi. İtalya'nın penaltı itirazında hakem Björn Kuipers maçı durdurdu ve saha kenarında videodan tekrarı izleyip penaltı olmadığına karar verdi.
YUSUF NAMOĞLU İTİRAFTA BULUNDU
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, sürpriz bir itiraf yaptı. Namoğlu, "İlk haftalarda gayet iyi gidiyorduk ancak sonra hatalarımız oldu. Tekrar toparladık. 15. hafta çok iyi geçmişti ama 16. hafta bazı hatalarımızın olduğu hafta olarak hafızalarda kaldı" dedi.
'ÇOK AÇIK HATALAR İÇİN'
Rosetti, sistemle ilgili detaylı bir brifing verdi. İtalyan hakem, "Kontrol odasında veya araçta iki hakem var. Birincisi maçı analiz yapan ve gerektiğinde hakeme bilgi aktaran. Birinci hakem, görüntülerle ilgili çalışırken, maç akıyor. O anda da iki numaralı hakem oyunu takip ediyor. Açık olmayan durumlar için iletişime gerek yok. VAR, sadece çok açık hatalar için kullanılacak" diye konuştu.
TEKNOLOJİYE YATKIN HAKEM ARANIYOR
İtalyan hakem, VAR hakemlerinde aradıkları profilleri de sıraladı. İşte aranan özellikler: "Şu anda faal olan en üst seviye hakemler, en üst seviyede tecrübe sahibi olanlar, kısa bir süre önce hakemliği bırakan, teknolojiye yatkın hakemler olabilir. Baskı altında bunları yapabilecek, iletişim yeteneği olan birisi olması lazım."
SON KARAR YİNE ORTANIN
Video hakem sisteminin bir güvence olacağını belirten Rosetti, son kararın yine hakemlerde bulunacağının altın çizdi. MHK Danışmanı, "VAR, hakeme yardımcı olacak. Bu hakemler, federasyon ve kulüpler için bir güvence olacak. Faul veya taç için kullanılmayacak. Hakemler için hiçbir şey değişmedi. Son kararı yine hakemler verecek. Sloganımız, minimum müdahale, maksimum yarar" ifadelerini kullandı.
GOL, OFSAYT, PENALTIDA
Seminere katılan Kulüpler Birliği Vakfı ve M.Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da VAR konusunda tarih verdi. Gümüşdağ, "Mart'ta denemeye başlayacağız. Kulüpler video hakemliği konusunda mutabıktır. Gelecek sezon hayata geçecek" bilgisini paylaştı. MHK'nin ünlü İtalyan hakem danışmanı Roberto Rosetti ise sistemin kullanılacağı alanları şöyle sıraladı: "Golde kullanılacak. Gol denildiğinde ofsayt da işin içinde. Penaltılarda ve ceza sahasındaki olaylarda kullanılacak. Kaçırılan veya yanlış verilen penaltılar, kırmızı kart, ihraç olaylarında geçerli. Şu ana kadar sarı veya 2'inci sarı kartlar için bir karar verilmedi."
İLK DEFA 1 EYLÜL 2016'DA İTALYA'DA
Video hakem ilk kez 1 Eylül 2016'da İtalya'nın evinde Fransa'ya 3-1 yenildiği hazırlık maçında test edildi. İtalya'nın penaltı itirazında hakem Björn Kuipers maçı durdurdu ve saha kenarında videodan tekrarı izleyip penaltı olmadığına karar verdi.
YUSUF NAMOĞLU İTİRAFTA BULUNDU
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, sürpriz bir itiraf yaptı. Namoğlu, "İlk haftalarda gayet iyi gidiyorduk ancak sonra hatalarımız oldu. Tekrar toparladık. 15. hafta çok iyi geçmişti ama 16. hafta bazı hatalarımızın olduğu hafta olarak hafızalarda kaldı" dedi.
'ÇOK AÇIK HATALAR İÇİN'
Rosetti, sistemle ilgili detaylı bir brifing verdi. İtalyan hakem, "Kontrol odasında veya araçta iki hakem var. Birincisi maçı analiz yapan ve gerektiğinde hakeme bilgi aktaran. Birinci hakem, görüntülerle ilgili çalışırken, maç akıyor. O anda da iki numaralı hakem oyunu takip ediyor. Açık olmayan durumlar için iletişime gerek yok. VAR, sadece çok açık hatalar için kullanılacak" diye konuştu.
TEKNOLOJİYE YATKIN HAKEM ARANIYOR
İtalyan hakem, VAR hakemlerinde aradıkları profilleri de sıraladı. İşte aranan özellikler: "Şu anda faal olan en üst seviye hakemler, en üst seviyede tecrübe sahibi olanlar, kısa bir süre önce hakemliği bırakan, teknolojiye yatkın hakemler olabilir. Baskı altında bunları yapabilecek, iletişim yeteneği olan birisi olması lazım."
SON KARAR YİNE ORTANIN
Video hakem sisteminin bir güvence olacağını belirten Rosetti, son kararın yine hakemlerde bulunacağının altın çizdi. MHK Danışmanı, "VAR, hakeme yardımcı olacak. Bu hakemler, federasyon ve kulüpler için bir güvence olacak. Faul veya taç için kullanılmayacak. Hakemler için hiçbir şey değişmedi. Son kararı yine hakemler verecek. Sloganımız, minimum müdahale, maksimum yarar" ifadelerini kullandı.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
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