Süleyman Belli'nin hakemlik lisansı iptal edildi
Ortaköy'deki terör saldırısının ardından sosyal medyada olumsuz paylaşımlarda bulunması nedeniyle Amatör Futbol Disiplin Kuruluna (AFDK) sevk edilen Kütahya ili hakemi Süleyman Belli'nin lisansı iptal edildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, AFDK'ya sevk edilen Süleyman Belli'nin, milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı paylaşımda bulunması dolayısıyla 3 yıl hak mahrumiyeti cezası ile hakemlik lisansının iptal edilmesine karar verildiği belirtildi.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:25
- F.Bahçe'nin kupası çalındı!
Toplam 61
Yorum
gsli la adamlarin zaten tek tuk kupalari var, yaptigin oldumu. bize gel biz sana gonullu verelim istedigin kupadan. uefa ve super haric onlardan bizdede bitane var.
- Çalık’ta mutlu son
Toplam 44
Yorum
neoplan bizim alt yapıdan şans tanınsa 3 tane çalık çıkar
- Rodrigues basının karşısına geçti
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Ülkemizde,, Haldun bey'in (Üstünel) önüne geçebilecek beceride birinin oldugunu zannetmiyorum.. Bu gün bile istese ve çalışmaya karar verse, aradaki farka herkez şahit olur ! Ne demisler ? İŞ BİLENİN KILIC KUSANANIN !
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