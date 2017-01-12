Süleyman Belli'nin hakemlik lisansı iptal edildi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, AFDK'ya sevk edilen Süleyman Belli'nin, milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı paylaşımda bulunması dolayısıyla 3 yıl hak mahrumiyeti cezası ile hakemlik lisansının iptal edilmesine karar verildiği belirtildi.