 Süleyman Belli'nin hakemlik lisansı iptal edildi – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    Süleyman Belli'nin hakemlik lisansı iptal edildi

    Süleyman Belli'nin hakemlik lisansı iptal edildi

    Ortaköy'deki terör saldırısının ardından sosyal medyada olumsuz paylaşımlarda bulunması nedeniyle Amatör Futbol Disiplin Kuruluna (AFDK) sevk edilen Kütahya ili hakemi Süleyman Belli'nin lisansı iptal edildi.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, AFDK'ya sevk edilen Süleyman Belli'nin, milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı paylaşımda bulunması dolayısıyla 3 yıl hak mahrumiyeti cezası ile hakemlik lisansının iptal edilmesine karar verildiği belirtildi.

    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:25
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