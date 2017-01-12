Para basacaklar

Dünya Kupası'nda 2026'dan itibaren uygulanacak olan 48 takımlı yeni formatın geliri de yüksek olacak. Maç ve ülke sayısının artmasıyla televizyon geliri, sponsor anlaşmaları ve bilet satışlarından FIFA'nın toplam gelirinin 6 milyar euroyu geçmesi bekleniyor. 32 gün sürecek turnuvada toplam 80 karşılaşma oynanacak.