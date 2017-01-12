 Para basacaklar – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    Para basacaklar

    Para basacaklar
    Dünya Kupası'nda 2026'dan itibaren uygulanacak olan 48 takımlı yeni formatın geliri de yüksek olacak. Maç ve ülke sayısının artmasıyla televizyon geliri, sponsor anlaşmaları ve bilet satışlarından FIFA'nın toplam gelirinin 6 milyar euroyu geçmesi bekleniyor. 32 gün sürecek turnuvada toplam 80 karşılaşma oynanacak.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:39
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