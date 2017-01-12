Para basacaklar
Dünya Kupası'nda 2026'dan itibaren uygulanacak olan 48 takımlı yeni formatın geliri de yüksek olacak. Maç ve ülke sayısının artmasıyla televizyon geliri, sponsor anlaşmaları ve bilet satışlarından FIFA'nın toplam gelirinin 6 milyar euroyu geçmesi bekleniyor. 32 gün sürecek turnuvada toplam 80 karşılaşma oynanacak.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:39
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
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