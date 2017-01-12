 FIFA’da hırsızlık! – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    ’da hırsızlık!

    FIFA’da hırsızlık!
    tarafından geçtiğimiz pazartesi gecesi gerçekleştirilen '2016'nın En İyileri Ödül Töreni'nde büyük şok yaşandı. Dünyaca ünlü bir saat markasının gece için hazırladığı ve tanesi 100 bin dolar olan 6 saatin çalındığı ortaya çıktı. Firma yetkilileri saatlerin durumunu araştırdıklarını belirtirken, soruşturmanın da sürdüğünü açıkladı.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:41
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