FIFA’da hırsızlık!
FIFA tarafından geçtiğimiz pazartesi gecesi gerçekleştirilen '2016'nın En İyileri Ödül Töreni'nde büyük şok yaşandı. Dünyaca ünlü bir saat markasının gece için hazırladığı ve tanesi 100 bin dolar olan 6 saatin çalındığı ortaya çıktı. Firma yetkilileri saatlerin durumunu araştırdıklarını belirtirken, soruşturmanın da sürdüğünü açıkladı.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe'nin kupası çalındı!
Toplam 15
Yorum
KFY iyi bir dayaktan sonra polise teslim edildi diye dydum. Dövenin eline sağlık.
- Çalık’ta mutlu son
Toplam 2
Yorum
GELME AHMET ÇALIK GELMESİN YOKSA HER YAPTIĞI HATADA KÜÇÜKTE OLSA ISLIKLANIR SONU DİĞERLERİ GİBİ OLUR SENEYE BUGÜNLERDE SÖZLEŞME FESHİ GELİR.
- Çalık’ta mutlu son
Toplam 2
Yorum
futbolcahiligsyöneticileri 3 milyon euro çöpe gitti...
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