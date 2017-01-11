Dünya Kupası'nda yeni format

2026’dan itibaren Dünya Kupası’ndaki takım sayısı 32’den 48’e çıkacak. Turnuva 32 gün sürecek, 80 maç oynanacak. Bu durum 800 milyon sterlinden fazla ek gelir sağlayacak.

Dünyanın en büyük futbol organizasyonunda dün flaş kararlara imza atıldı. İsviçre'de toplanan FIFA Konseyi, 2026'dan itibaren Dünya Kupası'ndaki takım sayısının 32'den 48'e çıkacağını açıkladı. Yeni statüde 3'erli 16 grupta mücadele edecek 48 takımdan 32'si üst tura yükselecek ve bu aşamadan sonra eleme sistemine geçilecek. 32 gün sürmesi planlanan kupada toplam 80 maç oynanacak. Yeni formatla yayın ve bilet satışlarından da 800 milyon sterlinden fazla ek gelir sağlanacak. Avrupa'dan Dünya Kupası'na katılım sayısı 13'ten 16'ya çıkarken, Afrika'da 5'ten 9, Güney Amerika'da 4.5'tan 6, Kuzey Amerika 3.5'tan 6.5 oldu. Bu arada Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Arsenal ve Chelsea gibi Avrupa'nın devleri, maç sayısının artması nedeniyle yeni formata karşı olduklarını her fırsatta dile getiriyor.