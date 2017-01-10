 En iyisi Ronaldo – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    En iyisi Ronaldo

    En iyisi Ronaldo

    Kazanmadık kupa bırakmayan ve 2016’ya damga vuran , Altın Top’tan sonra Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ödülünün de sahibi oldu.

    ödülleri sahiplerini buldu. 'in yıldızı Cristiano Ronaldo 2016 yılının en iyi oyuncusu seçildi. Geçtiğimiz sezon kazanılmadık kupa bırakmayan Portekizli yıldızın rakipleri ise Barça'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ve A.Madrid'in Fransız golcüsü Antoine Griezmann'dı. Bu iki dev ismi geride bırakıp ödülün sahibi olan Ronaldo, Ballon d'Or ödülünden sonra sezonun ikinci büyük ödülünü de kazanmış oldu.

    FAİR-PLAY A.NACİONAL'İN
    Geçtiğmiz yıl Premier Lig'de Leicester City'yi şampiyonluğa ulaştırarak tarih yazan İtalyan Claudio Ranieri de yılın teknik direktörü seçildi. Alman Silvia Neid yılın kadın teknik direktörü seçilirken, yılın golünü atan Malezyalı Faiz Subri, Puskas Ödülü'nü aldı. Fair Play Ödülü ise Sudamericana Kupası'nı Chapecoense'ye bırakan A.Nacional'in oldu.

    YILIN 11'İNDEN ÖZÇEKİM
    FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen Yılın 11'ine şu futbolcular seçildi: Neuer (B.Münih)- Pique (Barça), Alves (Juventus), Ramos ve Marcelo (R.Madrid)- İniesta (Barcelona), Modric ve Kroos (R.Madrid)- Messi ve Suarez (Barça), Ronaldo (R.Madrid). En İyi Kadın Futbolcu: Carli Llyod (ABD).
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:22
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