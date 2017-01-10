Dünya Kupası'nda yeni format
FIFA Konseyi, Dünya Kupası'nın 2026'dan itibaren 48 takımla oynanacağını açıkladı.
FIFA tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 yılından itibaren 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası'nda 16 grupta 3'er takım yer alacak.
64 olan toplam maç sayısının 80'e yükseldiği yeni uygulamada Dünya Kupası toplam 32 gün sürecek. 5.5 milyar Dolar olan yayın ve reklam gelirleri ise 6.5 milyar dolara yükselecek.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 13:15
- ''Çabuk oyna hızlı çık''
Toplam 5
Yorum
BlancePrince Bu fener size ne yaptıki ağlıyorsunuz anlamadım ki :D
- Caceres’e kar engeli
Toplam 3
Yorum
FATİH HÜSEYİN AKÇAY BU ADAM SEVİLİA BARCELONADA OYNARKEN ALKOLİK DEĞİLDİDİ TRABZONA GELİNCEMİ ALKOLİK OLDU.29 YAŞINDA DÜNYA YILDIZI STOPER İŞTE KABULLENMEK LAZIM
- Seni döverim!
Toplam 8
Yorum
Abdullah İBRAHİMOĞLU sen gitttin gideli sade sabrimi takımımızı top yekün kaybettik yok oldu gitti takımım hele bir bilsen başında kim var yanlışlıkla getirilmiş adam takım çalıştırmadan da bi haber ve takım darmadağın orta gesme nedir bilen yok ayrıca çok milyonlar hemde euro mil. alıyo topu bilmeyenler yazık melo kardeş içimiz yanmakta .! BETERİ ne ? bunlardan git dedikçe çivi çakıyor olmalarından beter oluyorum .!
Dünya Kupası'nda yeni format haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.