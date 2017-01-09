FIFA Yılın 11’i açıklandı
İsviçre’nin Zürih kentinde düzenlenen ödül töreninde 2016 yılı FIFA FIFPro yılın on biri açıklandı.
2016 FIFPro yılın ilk on birinde yer alan oyuncular şöyle:
Manuel Neuer (Bayern Mühih), Dani Alves (Juventus), Gerard Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Marcelo (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid), Andres Iniesta (Barcelona), Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madird), Luis Suarez (Barcelona)
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:41
- Türkiye'nin en iyi takımındayım
Toplam 29
Yorum
HAKAN YA HOCA SIFIR.SABRİNİN ÖNÜNE LİNNES İ KOY BİR DENE.LİNNESLE OYUNA DAHİ BAŞLAMIYOR.HADİ ONUDA YAPMIYON ÇIKAN OYUNCULARIN YERİNE AL.ODA YOK.BU ADAM O KADAR KÖTÜMÜKİ.GENÇLERİ ALIYOR AMA LİNNESİ YOK.O KADAR PARA VERİLİP ALINDI.SEN HOCA OLAMAZSIN.ALT YAPIDA BİLE HOCA OLAMAAZ.
- Galatasaray'dan sponsorluk görüşmesi
Toplam 3
Yorum
metinn ilk yariyi 2-0 geride kapattik ki hic sasirmadim bir takimin birinci kalecisinden son kaleciisne kadar sakatlaniyorsa bu iste bi yanlis var demektir bir sözumde sn özbeke hamit le sabri hakan balta arasind ane dark var bu iki cevherde geriye kosmaktan baska ne gördunuzde takimin direk adamalri oluyor bizim göremedigimiz sn riekerink cesur ol semih sabri hakan balta hatta carole den bi cacik olmazzz
- Zaza’ya davet gitti
Toplam 11
Yorum
Hayret valla Feda sezonunda daracık kadroyla takım çatır çatır gençlerle futbol oynadı ne halse kadro pahalaştıkça takım yavaşladı doymuş oyuncular yaramıyor ...oynamıyacak çeksin gitsin ayak sürüye sürüye oynamasınlar ayıp vallahi hemde yazık
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