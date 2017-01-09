 Barça ve Madrid onun için savaşıyor – Fotomaç – 09 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Barça ve Madrid onun için savaşıyor

    Barça ve Madrid onun için savaşıyor
    İspanyol devleri Barcelona ile Real Madrid transfer savaşına girdi. İki ekip, Tottenham'ın yıldız ismi 'yi kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. İngiliz ekibinin 20 yaşındaki orta saha için 70 milyon pound istediği belirtildi. Daily Mirror'ın haberine göre Real Madrid'in bu transferde daha ısrarcı olduğu ve tüm şartları zorladığı ifade ediliyor.
    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Barça ve Madrid onun için savaşıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.