Barça ve Madrid onun için savaşıyor









devleri Barcelona ile Real Madrid transfer savaşına girdi. İki ekip, Tottenham'ın yıldız ismi İspanyoldevleri Barcelona ile Real Madrid transfer savaşına girdi. İki ekip, Tottenham'ın yıldız ismi Dele Alli 'yi kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. İngiliz ekibinin 20 yaşındaki orta saha için 70 milyon pound istediği belirtildi. Daily Mirror'ın haberine göre Real Madrid'in bu transferde daha ısrarcı olduğu ve tüm şartları zorladığı ifade ediliyor. 09 Ocak 2017, Pazartesi Güncelleme: 00:28 Etiketler: Dele Alli







