Barça ve Madrid onun için savaşıyor
İspanyol devleri Barcelona ile Real Madrid transfer savaşına girdi. İki ekip, Tottenham'ın yıldız ismi Dele Alli'yi kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. İngiliz ekibinin 20 yaşındaki orta saha için 70 milyon pound istediği belirtildi. Daily Mirror'ın haberine göre Real Madrid'in bu transferde daha ısrarcı olduğu ve tüm şartları zorladığı ifade ediliyor.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:28
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
Barça ve Madrid onun için savaşıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.