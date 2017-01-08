 Colin Kazım transfere doymuyor – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    transfere doymuyor

    Colin Kazım transfere doymuyor

    Geçtiğimiz sezondan bu yana Brezilya ekibi Coritiba'da forma giyen 'ın yeni takımı oldu.

    Brezilya'da futbol oynayan ilk Türk olan 30 yaşındaki futbolcu, ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. F.Bahçe, G.Saray ve Bursaspor formaları giyen Kazım, "Dünya'nın en büyük kulüplerinden birinde oynayacağım için çok mutluyum" ifadesini kullandı.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:35
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