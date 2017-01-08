Eskişehir, Gaziantep'te dağıldı
Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümü için Antalya'da kampta bulunan Gaziantepspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'u 5-0 mağlup etti.
Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde, bir otelin sahasında oynanan maçta Gaziantepspor'a galibiyeti getiren golleri 20, 31, 45 ve 70. dakikalarda Cezayirli oyuncu Nabil Ghilas ile 80. dakikada İlhan Parlak kaydetti.
Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, yeni transferler Sefa Yılmaz ve Marquinhos Pedrosa'ya ilk 11'de görev verdi.
Karşılaşmayı Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl da izledi.
- 08 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:26
- Emenike'ye sürpriz talip
Toplam 6
Yorum
Ozi Ruhuna uygun oyuncu alacaksın. Kjaer, Mehmet Topal, Sow gibi.Yetenek kadar kulubün futbol ve futbolcu algısı da önemli.Yoksa elinde patlar.
- G.Saray’a hayır
Toplam 20
Yorum
Ozi Almanyada oynuyor ya beyfendi kariyerinin sonunda gelecekmiş.İki tane topa vuran kendini Pele falan sanıyor.
- Onun diğer adı: Disiplin
Toplam 5
Yorum
zeus of aphrodite Hayaller 10 numara hayatlar karavayev, miroslav stochun yerine alındı buda abbas yolcu olacak heralde stoch
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