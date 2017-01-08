8 kulübe kilit vuruldu

OHAL kapsamında dün 8 spor kulübü kapatıldı.

Kanun Hükmünde Kararname gereği; Malatya Darende, Gaziantep Zirve Üniversitesi Gençlik, Gaziantep Atlı Spor ve Binicilik İhtisas, Kocaeli Darıca Fatih Koleji, Kocaeli İvme, Kocaeli Altın Yunus Gençlik, Şırnak Belediyesi ve 73 Cizre Spor Kulübü'ne terör örgütlerine veya devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulundukları gerekçesiyle kilit vuruldu.