Colin Kazım dev kulübe imza attı
Brezilya'nın köklü takımlarından Corinthians, Colin Kazım ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Brezilya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Corinthians, Türk futbolcu Colin Kazım Richards'ı kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Colin Kazım ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Geçen yıl Coritiba'ya transfer olarak Brezilya'da forma giyen ilk Türk futbolcu unvanını elde eden Colin Kazım, transferiyle ilgili olarak, "Dünya'nın en büyük kulüplerinden birinde forma giyeceğim için çok mutluyum." ifadesini kullandı.
Corinthians, Colin Kazım'ın 13 yıllık profesyonel kariyerinde forma giyeceği 13. kulüp olacak. 30 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor'un yanı sıra İngiltere'nin Bury, Brighton and Hove Albion, Sheffield United ile Blackburn Rovers, Fransa'nın Toulouse, Yunanistan'ın Olympiakos, Hollanda'nın Feyenoord, İskoçya'nın Celtic ve Brezilya'nın Coritiba ekiplerinde görev yaptı.
A Milli Futbol Takımı'nda 37 kez forma giyen hücum oyuncusu, Fenerbahçe, Olympiakos ve Celtic ile lig şampiyonluğu yaşadı.
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:35
- Samuel Eto’o’da büyük heyecan
Toplam 1
Yorum
Tolga biraz fazla uzadı bu transfer ne olacaksa olsun yoksa başka takımlar kapacak adamı kartalımıza büyük katkı verecektir beklemeyelim artık
- ''En büyük kulüpteyim''
Toplam 1
Yorum
hrd dur bakalım evlat daha yeni geldin snr sanada öğretirler büyüğü küçüğü
- Martin Caceres'le anlaşma sağlandı
Toplam 17
Yorum
erol başkan,başkan,başkaaaaaaaaaaaan.
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