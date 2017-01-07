Çin yolcusu
Arjantinli Carlos Tevez ve Brezilyalı Oscar'dan sonra bir başka yıldız futbolcu Obi Mikel de Çin'in yolunu tuttu. 10.5 yıldır İngiltere'de Chelsea forması giyen 29 yaşındaki orta saha Tianjin Teda ile anlaştı. Nijeryalı yıldız oyuncu, Çin ekibinde haftalık 140 bin sterlin kazanacak.
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Samuel Eto’o’da büyük heyecan
Toplam 1
Yorum
Tolga biraz fazla uzadı bu transfer ne olacaksa olsun yoksa başka takımlar kapacak adamı kartalımıza büyük katkı verecektir beklemeyelim artık
- ''En büyük kulüpteyim''
Toplam 1
Yorum
hrd dur bakalım evlat daha yeni geldin snr sanada öğretirler büyüğü küçüğü
- Martin Caceres'le anlaşma sağlandı
Toplam 17
Yorum
erol başkan,başkan,başkaaaaaaaaaaaan.
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