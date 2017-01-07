Çin yolcusu

Arjantinli Carlos Tevez ve Brezilyalı Oscar'dan sonra bir başka yıldız futbolcu Obi Mikel de Çin'in yolunu tuttu. 10.5 yıldır İngiltere'de Chelsea forması giyen 29 yaşındaki orta saha Tianjin Teda ile anlaştı. Nijeryalı yıldız oyuncu, Çin ekibinde haftalık 140 bin sterlin kazanacak.