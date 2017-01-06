Mahkemeden FIFA'ya iyi haber
Katar'dadüzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlık aşamasında görev alan işçilerin kötü koşullarda çalıştığı iddiasıyla açılan davanın reddedildiği açıklandı.
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlık aşamasında görev alan işçilerin kötü koşullarda çalıştığı iddiasıyla açılan dava reddedildi.
FIFA'dan yapılan açıklamada, Hollandalı ve Bangladeşli işçi sendikaları tarafından açılan dava dosyasının, İsviçre'nin Zürih kentindeki ticaret mahkemesince reddedildiği belirtildi.
Açıklamada, FIFA'nın bu sonuçtan memnuniyet duyduğu ve işçilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda çalışması adına Katarlı yetkililerle işbirliği içinde çalışmaya devam edileceği ifade edildi.
Dava dosyasında, Katar'da 2022'de düzenlenecek Dünya Kupası'nın hazırlık aşamasında görev alan işçilerin yeterli çalışma şartlarına sahip olmadığı öne sürülmüştü. FIFA'nın, organizasyonun ev sahipliğini Katar'a verdiği süreçte ülkedeki çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik hükümete talepte bulunmayarak bu durumdan sorumlu tutulması gerektiği de dosyada yer almıştı.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:03
- Mehmet Ekici Fener'de
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KADİR MEHMETİ ALACAĞINIZA; ETOO YU ALSANIZA... SANKİ MESSİ. YAZIK BU KULÜBÜN PARALARINA...
- Mehmet Ekici Fener'de
Toplam 38
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FB li Murat A. Sevilla’dan Luciano Dario Vietto (93 d.lu) , Celtic’den Moussa Dembele, West Bromwich’den Saido Berahino (93 d.lu), Shakhtar D.ten Taison (89 d.lu), Husovarna’dan Peter Gwargis ve Stuttgart II’den Marvin Wanitzek (93 d.lu) gibi sözleşmesi Haziranda bitecek ve/veya genç olan futbolculardan iki veya üçü ile Hansa Roctoch’tan Robin Krolikowski (99 d.lu), A.Salzburg’dan Leon Marojevic (99 d.lu) ve Werder Bremen (U19)’den Pele Hoppe (99 d.lu) gibi sözleşmesi Haziranda bitecek ve genç olan futbolculardan iki veya üçünü transfer edelim, Karavayev ve Lens’in de borservisini alalım ne olur. Hadi Aziz ve Ali YILDIRIM Başkan, Ali KOÇ Başkan ve…… başkanlarım. Emeğim boşa gitmesin…..
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Sneijder_W Bana diyorlar ki: ''Senin febe sayfasında ne işin var.'' Ben Bağdat Caddesine GSStore açmış bir kulübün taraftarıyım. Kadıköy Boğasını yağlı boyayla sarı-kırmızıya boyayan renktaşlarım da oldu ama ben o kadarını tasvip etmiyorum. Ben sadece gelirim medeni şekilde buraya kendi görüşümü yazar giderim. Kimseyle de muhatap olmak arzusu içerisinde değilim. Çünkü arada fark var yani davul bile dengi dengine. Önce 4. yıldızı takın sonra bana mesaj yazın ki cevap vereyim. O zamana kadar size cevap yok.
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