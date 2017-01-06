2016'nın Afrikalı futbolcusu Mahrez!
İngiliz kulübü Leicester City'nin Cezayirli kanat oyuncusu Riyad Mahrez, kariyerinde ilk kez Yılın Afrikalı Futbolcusu seçildi.
Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) yapılan açıklamaya göre, Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü, Nijerya'nın başkenti Abuja'da gerçekleşen törende sahibini buldu.
Üye ülkelerden teknik direktörler ve federasyon yetkililerinin katıldığı oylamada, 2015'in kazananı Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang'ın aldığı 313 puana karşılık 361 puan toplayan Mahrez, kariyerinde ilk defa bu ödüle layık görüldü.
Mahrez, ilk kez 1992'de verilen ödülü kazanan 16. farklı futbolcu oldu. Ödülü, 4 kezle en fazla Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o ve Manchester City'nin Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Yaya Toure elde etti.
Geçen sezon Leicester City'nin, tarihindeki ilk Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmasına büyük katkıda bulunan 25 yaşındaki oyuncu, İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından da yılın futbolcusu seçilmiş ve bunu başaran ilk Afrikalı olmuştu.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:24
- F.Bahçe, Karavayev'i resmen açıkladı
Toplam 10
Yorum
tolga depay görünümlü hoşgeldin hı hı
- ''Galatasaraylılar merak etmesin...''
Toplam 13
Yorum
tolga gsye nerde çöp varsa bu adam topladı bu kim abi ne bu ne yapmış şimdiye kadar el oglunun çantasını taşımaktan başka kos kca gs kulubunu yönetenlere bak ya işe bak ya kimin eline kaldı kocaman kulup ya cavanda aldı fıss serdar aziz aldı fıs kolbenin aldı fıs hep fıs bunlardan bişe olmaz bu dursun özbekten hiç bir şey olmaz 500 milyon dolar gelir edecegiz diyen zat yetkiyi alınca lafı 500 milyon tl ye cevirdi olaya bak resmen kandırdı genel kurulu istifa et cek git bırak şu gsnin yakasını rezil hüsva ettiniz koca kulubu be
- ''Anadolu Efes bizden daha güçlü''
Toplam 1
Yorum
UA74 Hoca seni seviyoruz ama bu yıl averaj takımıyız resmen....Hep bir bahane...Ayıp oluyor...
2016'nın Afrikalı futbolcusu Mahrez! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.