Witsel, Çin Süper Ligi'ne gitti
Çin Süper Ligi takımlarından Tianjin Quanjian, Rus kulübü Zenit'in Belçikalı orta saha oyuncusu Axel Witsel'i kadrosuna kattı.
Başta Juventus olmak üzere Avrupa kulüplerinden teklifler aldığı öne sürülen Witsel, teknik direktörlüğünü eski İtalyan futbolcu Fabio Cannavaro'nun yaptığı Çin ekibi Tianjin Quanjian'ı tercih etti.
Zenit'ten yapılan açıklamaya göre, iki kulüp, Belçika Milli Takımı formasını 80 kez giyen Witsel'in transferi konusunda anlaştı.
27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2012'nin eylül ayında, 40 milyon avro karşılığında Benfica'dan gittiği Zenit'te 180 maça çıktı ve 22 gol, 13 asist üretti.
Witsel böylece Oscar ve Carlos Tevez'den sonra bu transfer döneminde Çin'in yolunu tutan 3. yüksek profilli oyuncu oldu.
Alex Teixeira, Jackson Martinez, Ramires, Gervinho, Paulinho, Fredy Guarin, Stephane Mbia, Ezequiel Lavezzi gibi önemli isimler de Çin liginde top koşturuyor.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:47
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 18
Yorum
dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
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