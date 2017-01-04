Sporda tarihi dönem
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2016'da yapımına başladığı bin 130 tesisin 750'sini tamamladı. Stadyum, yüzme havuzu, çok amaçlı spor salonu, atletizm pisti ve diğer spor alanları için geçtiğimiz yıl 540 milyon 531 bin TL 'lik bütçe ayıran bakanlık, spor tarihinin en önemli tesisleşmelerinden birine imza attı. Kalan projelerin 190 tanesinin yapımı sürerken, 183'ü için de ihale çalışmaları devam ediyor.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:51
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 18
Yorum
dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
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