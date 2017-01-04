Şota, Maccabi Tel Aviv'den ayrıldı
İsrail Birinci Futbol Ligi takımlarından Maccabi Tel Aviv, Gürcü teknik direktör Şota Arveladze ile yollarının ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Maccabi Tel Aviv Sportif Direktörü Jordi Cruyff, 16 Haziran 2016'da göreve getirilen Şota Arveladze'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini belirtti.
İlk antrenörlük deneyimini Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden AZ Alkmaar'da Louis van Gaal'ın yardımcısı olarak yaşayan 43 yaşındaki Şota, ardından Türkiye'de Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'u çalıştırmıştı.
Maccabi Tel Aviv, ligin 16. haftası sonunda, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Hapoel Beer Sheva'nın 8 puan gerisinde, 2. sırada bulunuyor.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:45
- "Alnım açık"
Toplam 3
Yorum
vzzt adama degil yonetime kufur et, yonetim o parayi verdi
- Bedimo teklifi
Toplam 8
Yorum
keita ne alaka bedimo-chedjou stoper-sol bek ve 32 yaşında
- Ekici tamam
Toplam 77
Yorum
Ukraynadan Bence Ekici ileri de çok sıkıntı çıkarır advocat ileride onu 18 dahi almaz çünkü onun sistemine enfazla 2 yada 3 maç ayak uydurur bence yerli yerine ya yabancı yada eldekilerle idare etmeliyiz kluplere menejerlerini gonderip beni alın diye yalvaran ahlaksız sporcularla bu gemi yalnızca su alıp batar yüzmez birde yabancılara bakın çok nadirdir böylesi örnekler ama bizde çok bırakın kime giderse gitsin ama FB mizde olmasın tlyle bi krs etmez YAZIK ÇOK YAZIK
Şota, Maccabi Tel Aviv'den ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.