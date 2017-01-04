''Sırbistan'a transfer olmayın!''
Dünya Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), oyuncuları, Sırbistan'daki kulüplere transfer olmamaları konusunda uyardı.
FIFPro'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, profesyonel futbolculara Sırbistan'daki kulüplere transfer olmamaları çağrısında bulunularak, bu ülkedeki futbol koşullarının kötüye gittiğine işaret edildi.
Sırbistan'daki mevcut futbolcuların yüzde 68'inin maaşını zamanında alamadığı belirtilen açıklamada, Sırbistan Futbol Federasyonunun futbolcuların, tahkim kurulundaki temsilcilerini de azalttığı, ayrıca kulüplere karşı açılan davalardaki ek ücretleri arttırdığına dikkat çekildi.
FIFPro Genel Sekreteri Theo van Seggelen, Sırbistan'da kariyerlerine devam eden profesyonel futbolcuların temel haklarının ihlal edildiğini savunarak, "Sırbistan'da son derece kanunsuz bir ortam söz konusu. Sırbistan Futbol Federasyonunu kararlarını geri almaya davet ediyoruz." dedi.
Mevcut durumun düzeltilmesi çağrısında bulunan Seggelen, devre arası transfer döneminde profesyonel futbolcuların Sırbistan kulüplerine transfer olmaması uyarısında bulundu.
Sırbistan Futbolcular Birliği Başkanı Mirko Poledica da Sırbistan'a transfer olan bir futbolcunun, yüzde 50 olasılıkla kariyerini mahkemede bitireceğini vurgulayarak, "Tahkim kurulu kesinlikle bağımsız ve tarafsız olmalıdır." ifadelerini kullandı.
FIFPro daha önce de futbolcuları Sırbistan'daki kulüplere transfer olmamaları konusunda uyararak, Sırbistan'a transfer olan futbolcuların paralarını alamama riskiyle karşı karşıya olduklarını açıklamıştı.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:28
- Beşiktaş, Matej Mitrovic'i KAP'a bildirdi
Toplam 13
Yorum
karakartal kardeş rijeka takımına bakarsan takım içi fiyatları görürsün takımda en pahalı adam 3 milyonla mitrovic zaten :D diğerleri hepsi 1 milyon, 1 buçuk milyon yada çok daha düşüğü
- "Beşiktaş'tan Eto'o için resmi teklif gelmedi"
Toplam 6
Yorum
BJK 1903 Nahya. kardes sen cok biliyorsun ya bana söylesana ömer kac mac ilk 11 oynadi biliyormusunu sen ama adam ginede 2 gol atti ligde abubakar nerdese her macda ilk 11 cikti 3 golü var ya sen futboldananlamiyorsun yada matamatigin biraz sayif bence ikiside beyler etoyu alirsak tuta bilir tumaya bilirde bence cok yanlis olur yarim seson kurtarma cabasi icin deymez forvet sart ama eto deyil arti bu sartlara hic deyil.
- Quaresma ücretine 'zam' yaptı
Toplam 21
Yorum
bulent akeel babel transferı abartılı rakama bıtırılmış.110 bın euroya oynayan adama bu kadar para verılmez.bence burada kara para aklama var....
''Sırbistan'a transfer olmayın!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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