 Futbolda ara transfer dönemi başladı – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    Futbolda ara transfer dönemi başladı

    Futbolda ara transfer dönemi başladı

    Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başladı.

    FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Salı günü sona erecek.

    Birinci transfer ve tescil dönemi, 10 Haziran 2016 tarihinde başlayıp, 31 Ağustos 2016'da sona ermişti.

    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:18
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