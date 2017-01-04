Futbolda ara transfer dönemi başladı
Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başladı.
Birinci transfer ve tescil dönemi, 10 Haziran 2016 tarihinde başlayıp, 31 Ağustos 2016'da sona ermişti.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:18
- Trabzonspor 3 isim için cevap bekliyor
Toplam 5
Yorum
BORAN OUMAR NİASE gibi yıldızlar varken RODALEGA da neyin nesi
- Ekici tamam
Toplam 23
Yorum
ALPERDEMİREL61 Ama adam oynamıyor kardeşim, sözleşme yenilemek istemiyor. Silah zoruyla mı oynatacaksın seni istemeyeni. gönül kalmasını ister ama durum ortada.
- Dinamo Kiev'in kalecisi Karabük'le anlaştı
Toplam 1
Yorum
nurettin özsoy karabüküme hayırlı olsun fena kaleci degil
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