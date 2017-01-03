A Spor yine zirvede!
2016 yılını büyük bir zaferle kapattı, tüm sporseverlerin gönlüne taht kurdu.
A Spor, Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının yanı sıra, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi maçları ve kıtaları aşan bir heyecanla dünyanın dört bir yanındaki Boks karşılaşmalarını da sporseverlerle tüm dünya ile aynı anda buluşturarak spor yayıncılığın zirvedeki ismi haline geldi.
Duayen yorumcuların bir araya geldiği programlarda, karşılaşmaların ayrıntılı değerlendirmeleri ve gündemin analizi yapılırken, A Spor tarafsızlık ilkesini yayıncılık politikasının odağında tutmaktan hiçbir zaman ödün vermedi. Türkiye'nin spordaki tercihi olan A Spor, her geçen ay büyüyen izleyici yelpazesiyle, sporun tüm keyif ve heyecanının yaşandığı 1 numaralı adres olmaya devam edecek!
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:44
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 1
Yorum
Hakan Doğru ise hemen....verin...45 lik Ergün penbeyi getirin daha iyi
- Yasin depremi
Toplam 2
Yorum
mehmet hicbir futbolcu galatasaray camiasindan buyuk degildir....nokta
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 3
Yorum
yapmaa genelde fenerbahçe bu tip oyunculara 7 8 milyon euro vermeyi severdi ozan tufan , alper potuk , mehmet topuz.... gibi bu sefer bonservissiz alınan atıfla takas olduguna göre , bi nevi beleşe geliyo ilk kez gereksiz para verilmeden alınan yerinde transfer olur .
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