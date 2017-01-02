Hakem Süleyman Belli, disiplin kurulunda
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, İstanbul'daki terör saldırısının ardından sosyal medyada olumsuz paylaşımlarda bulunan Kütahya ili hakemi Süleyman Belli'nin Amatör Futbol Disiplin Kuruluna (AFDK) sevk etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, hukuk müşavirliği, sosyal paylaşım platformunda milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı yazı, yorum ile paylaşımlarda bulunması nedeniyle il hakemi Süleyman Belli'nin, Merkez Hakem Kurulu talimatının 38/a. maddesi uyarınca tedbirli olarak AFDK'ya sevkine karar verdi.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:16
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Toplam 5
Yorum
ramo ha şöyle bize bunlarla gelin bende bunu keşke gs alsa diyordum otoviero parayla alın çalıktan vazgeçin yanınada almanyadan bir stoper alın
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Toplam 6
Yorum
mamel Yildirim Demiroren zamanindaki Besiktas cikti piyasaya gene.Senol Besiktas icin sansti topculari degerlendirip iyi fiyatlara satip gercekten yetenekli topcular alabilmesi icin. Gozuken o ki topculardan para yemeye baslamis yonetimdekiler. Babel Cinde bile bu paralara oynayamaz. Iddaa ediyorum bu paranin yarisi yonetimden 2 3 kisinin cebine inecektir. Turkiyede bu yuzden futbol basarisi imkansiz.
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Toplam 18
Yorum
manuel Yildirim Demiroren zamanindaki Besiktas cikti piyasaya gene.Senol Besiktas icin sansti topculari degerlendirip iyi fiyatlara satip gercekten yetenekli topcular alabilmesi icin. Gozuken o ki topculardan para yemeye baslamis yonetimdekiler. Babel Cinde bile bu paralara oynayamaz. Iddaa ediyorum bu paranin yarisi yonetimden 2 3 kisinin cebine inecektir. Turkiyede bu yuzden futbol basarisi imkansiz.
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