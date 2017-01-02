 Hakem Süleyman Belli, disiplin kurulunda – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    Hakem Süleyman Belli, disiplin kurulunda

    Hakem Süleyman Belli, disiplin kurulunda

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, İstanbul'daki terör saldırısının ardından sosyal medyada olumsuz paylaşımlarda bulunan Kütahya ili hakemi Süleyman Belli'nin Amatör Futbol Disiplin Kuruluna (AFDK) sevk etti.

    TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, hukuk müşavirliği, sosyal paylaşım platformunda milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı yazı, yorum ile paylaşımlarda bulunması nedeniyle il hakemi Süleyman Belli'nin, Merkez Hakem Kurulu talimatının 38/a. maddesi uyarınca tedbirli olarak AFDK'ya sevkine karar verdi.

    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:16
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