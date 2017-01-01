İç savaş planı devrede!
2017 yılının ilk saatlerinde Ortaköy’deki ünlü gece kulübüne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı ile yine Türkiye hedef alındı.
Hain terör saldırısının ardından provokatörler de iç savaş naraları atmaya ve milleti birbirine düşürme operasyonuna başladı. Reina'ya saldırı gerçekleştiği dakikalarda FETÖ de Fenerbahçe futbol kulübüne yönelik şike kumpasındaki montajlı tapeleri internette servis etti.
Beşiktaş'ta yapılan hain terör saldırısının ardından futbol camiası teröre karşı kenetlenmişti. Deplasman yasağının da kalkmasıyla futbol taraftarları kol kola girerek teröre tepki göstermişti. Hain şer odakları Türkiye'nin çeşitli sinir uçlarına dokunarak halkı birbirine düşürme çabası içine girdi. Bu kalleş planın bir ayağı da futbol taraftarları üzerinden devreye sokulmaya çalışıldı.
Fenerbahçe ve Trabzonspor başta olmak üzere bütün futbol taraftarlarını birbirine düşürme amaçlı yapılan bu saldırının, Reina'daki kanlı terör eylemiyle aynı zamanlarda olması dikkat çekti. Türkiye'ye yönelik çok büyük bir kaos ve iç savaş planının devreye sokulduğu da apaçık ortaya serildi.
Sosyal medyada uzun süredir pasif olan Gezici hesaplar da bu alçak plan dahilinde aktif hale getirildi.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:48
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
İç savaş planı devrede! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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