 Gururumuz Meler – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    Gururumuz Meler

    Gururumuz Meler
    Hakem hatalarını gündeme taşımışken umut veren hakemleri de unutmamak gerek. , yönettiği tüm maçlarda "Gördüğünü çalan hakem" tanımını yerden- göğe kadar hak edecek bir performans gösterdi. listesine yükselen Halil Umut Meler Türk hakemliği adına umutlanmamıza neden oldu.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:39
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