Gururumuz Meler
Hakem hatalarını gündeme taşımışken umut veren hakemleri de unutmamak gerek. Halil Umut Meler, yönettiği tüm maçlarda "Gördüğünü çalan hakem" tanımını yerden- göğe kadar hak edecek bir performans gösterdi. FIFA listesine yükselen Halil Umut Meler Türk hakemliği adına umutlanmamıza neden oldu.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:39
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mas ve Serdar da geliyor
Toplam 4
Yorum
fırtına son 5 sene aynı terane defans al forvet yok.
- Cavanda 2 ay yok
Toplam 5
Yorum
6s Yat aslanım yat kaplanım sende yat sigdursunda yatsın :D parası bol bu avellerin :D sucuk ekmek yesin bunlar hala :D bana para verğğğ :D
- Cimbom'da hedef Nuri
Toplam 8
Yorum
6s Sucuk ekmeğe talipsen senide beklerler bunlar :D açlar sizi köfteler ..ahaha
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