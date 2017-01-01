Celtic, Rangers'ı devirdi
Glasgow şehrinin en köklü 2 takımını karşı karşıya getiren "Old Firm" derbisinde, Celtic deplasmanda Rangers'ı 2-1 mağlup etti.
İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) iki Glasgow ekibinin karşılaştığı "Old Firm" derbisinde Celtic, konuk olduğu Rangers'ı 2-1 yenerek üst üste 15. galibiyetini elde etti.
Ibrox Stadı'nda oynanan karşılaşmada Rangers, Kenny Miller'ın 12. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Celtic, bu gole 34. dakikada Moussa Dembele ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Yeşil-beyazlı ekip, 70. dakikada Scott Sinclair'in fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka golün olmadığı karşılaşma Celtic'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu sonuçla, 21. haftası oynanan ligde bir maçı eksik Celtic, puanını 58'e çıkardı ve en yakın rakibi Rangers'ın 19 puan önünde namağlup liderliğini sürdürdü. Rangers ise Premiership'te 4. yenilgisini yaşadı.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:39
- ''Riekerink’i içeri sokmam''
Toplam 4
Yorum
alper sayın Ahmet Özdoğan' a sormak isterim futbolcularımdan utanıyorum diyen riekerink'i içeri sokmam diyorsunuz peki söylermisiniz siz tuzlaya yenilen vede lig te çoğu maçta ruhsuz büyük GALATASARAY' a yakışır bir futbol oynamayan bu takımdan memnunmusunuz siz utanmıyor gurur mu duyuyorsunuz lütfen türübine oynamayın.
- Advocaat paniği
Toplam 3
Yorum
POYRAZ DELİPOYRAZOĞLU Sneijder_w ne kadar boş yorum yapıyorsun sendeki beyni kuşa taksan herhalde ters uçar ne kadar anlayışsızsın kendi sayfanda yorumun yok gelip bizim sayfada miyavlıyorsun
- "Kimse çok büyük beklenti içinde olmasın"
Toplam 3
Yorum
Köyiçii TORUNOGULLARINI GÖREVE GERI GETIR BASKAN, bunlar beceremiyor.
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