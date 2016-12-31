Celtic, Rangers'ı devirdi
Glasgow şehrinin en köklü 2 takımını karşı karşıya getiren "Old Firm" derbisinde, Celtic deplasmanda Rangers'ı 2-1 mağlup etti.
İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) iki Glasgow ekibinin karşılaştığı "Old Firm" derbisinde Celtic, konuk olduğu Rangers'ı 2-1 yenerek üst üste 15. galibiyetini elde etti.
Ibrox Stadı'nda oynanan karşılaşmada Rangers, Kenny Miller'ın 12. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Celtic, bu gole 34. dakikada Moussa Dembele ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Yeşil-beyazlı ekip, 70. dakikada Scott Sinclair'in fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka golün olmadığı karşılaşma Celtic'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu sonuçla, 21. haftası oynanan ligde bir maçı eksik Celtic, puanını 58'e çıkardı ve en yakın rakibi Rangers'ın 19 puan önünde namağlup liderliğini sürdürdü. Rangers ise Premiership'te 4. yenilgisini yaşadı.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:04
- Oynamak istiyorum
Toplam 4
Yorum
Şaban Velioğlu Yusuf kardeşim,merak etme sen olmazsan onlar ekiciyi satmazlar.istemiyenin takımdan ayrılması normaldir.
- ''Bizi tebrik edin''
Toplam 7
Yorum
/* MEHMET EKİCİNİN YANINA 10 NUMARA ALINIRSA TOPALLA SOUZA NE OLACAK.
- Fenerbahçe Oleksandr Karavaev'i transfer etti
Toplam 16
Yorum
cokzor oscar, juan mata, fabreagas derken Karavaev geldi :D
Celtic, Rangers'ı devirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.