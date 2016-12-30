Uluslararası organizasyonların en golcüsü Ronaldo
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonunun (IFFHS) "2016'nın uluslararası turnuvalardaki en golcü futbolcusu" sıralamasında Real Madrid'in Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, 24 golle zirvede yer aldı.
Portekiz Milli Takımı'nın ilk kez Avrupa şampiyonu olmasında önemli rol oynayan Ronaldo, 25 gol kaydettiği 2013 ve 20 kez fileleri havalandırdığı 2014'ten sonra bu yıl da zirveyi kimseye bırakmadı.
31 yaşındaki futbolcuyu, 21 golle Barcelona'nın Arjantinli golcüsü Lionel Messi izledi. Paris Saint-Germain'den Uruguaylı Edinson Cavani ve El-Quwa El-Jawiya'dan Iraklı Hammadi Ahmed ise 16'şar golle 3'üncü sırayı paylaştı.
Listenin ilk 5 basamağında şu isimler bulunuyor:
|
|Oyuncu
|Ülke
|Kulüp
|Milli takım golleri
|Kulüp golleri
|Toplam
|1
|Cristiano Ronaldo
|Portekiz
|Real Madrid (İspanya)
|13
|11
|24
|2
|Lionel Messi
|Arjantin
|Barcelona (İspanya)
|8
|13
|21
|3
|Edinson Cavani
|Uruguay
|Paris Saint-Germain (Fransa)
|9
|7
|16
|Hammadi Ahmed
|Irak
|El-Quwa El-Jawiya (Irak)
|0
|16
|16
|5
|Robert Lewandowski
|Polonya
|Bayern Münih (Almanya)
|8
|7
|15
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 12:45
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Toplam 15
Yorum
beko biride çıkıp şu adamı uyarmazmı yıldırım demirören kaç yıldır tff de baştada beşiktaşlılar çokta neden beşiktaş 1 kez şampıyon oldu.Algı yapmayın başarısızlıklarınızı gizlemek içinde yer aramayın
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Beşiktaş'ın 1 Maç eksik ve 8 puanlık farkla ilk yarıyı birirdigi 2005 sezonunda, Fb'nin nasıl şampiyon oldugunu ,, Samsun maçına atanan papila'yla dedigin gibi SKANDAL 5 kırmızı kartla Besiktas'ın macı kaybetmesinden sonra basına,, " MAÇ,, MASA BAŞINDA KAZANILIR" diye neden demeç verdigini açıklarsan , cavabın en kralini alırsın !
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
EGE BU ADAM KALMALI EN AZ İKİNCİ YARIDA 10-15 GOL ARALIĞINDA OLUR.
Uluslararası organizasyonların en golcüsü Ronaldo haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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